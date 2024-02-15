Кажуть, що знання своєї мови кохання та свого партнера не лише допомагає краще розуміти його, але й покращує ваші стосунки на краще. Ось п'ять мов кохання: слова ствердження, вчинки служіння, отримання подарунків, якісно проведений час і фізичний дотик.

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Яка мова кохання властива поколінню Z

А тепер, згідно з даними популярного застосунку для знайомств в Індії, більшість представників покоління Z віддають перевагу якісному проведенню часу як мові кохання.

Покоління Z переписує правила знайомств, і "Час разом" став улюбленим стилем кохання для 50% молодих одинаків, як у світі, так і в Індії, порівняно з іншими стилями кохання. Це свідчить про цінність, яку це покоління надає спільним моментам та автентичності, яка визначає їхній підхід до значущих зв'язків. Це констатувала у своїй заяві Аахана Дхар, директорка з комунікацій Tinder в Індії.



Покоління Z віддає перевагу проведенню часу разом / Фото lookstudio

Нещодавно застосунок для знайомств додав нову функцію під назвою "Стиль кохання", в якій користувачі можуть обрати мову кохання, яка допоможе їм налагодити зв'язок з однодумцями. За їхніми даними, "82% користувачів Tinder вважають, що дуже важливо розуміти "стиль кохання" свого партнера на ранній стадії процесу знайомства". Це свідчить про відкритий і чесний підхід покоління Z до знайомств і стосунків.

Щоб краще зрозуміти, чого шукає покоління Z у стосунках, журналісти запитали думку письменниці, яка пише романи для покоління Z, Нони Уппал.

На сучасній сцені знайомств справжність має велике значення для нового покоління. Покоління Z надає перевагу таким якостям, як вірність, повага та відкритість, а не лише зовнішності,

– каже вона.

На її думку, вони відкриті та чесні щодо своїх почуттів, психічного добробуту та цінують бути вірними собі. Тому вона не дивується, що головними мантрами для знайомств для користувачів Tinder в Індії у 2023 році були: бути автентичним, відкидати ярлики, вірити в рівність, поділяти політичні та соціальні погляди та бути емоційно доступним, що свідчить про сильне прагнення до справжніх зв'язків, які виходять за рамки поверхневих взаємодій.



Експерти закликають завжди бути собою / Фото ArthurHidden

Журналісти попросили її поділитися порадами щодо стосунків для людей, які зустрічаються або хочуть закохатися. Нона Уппал сказала: "Це порада, яку я даю всім своїм друзям, самотнім або тим, хто зустрічається: просто будьте собою! Я розумію, що для того, щоб показати себе, потрібна сміливість, а це не завжди легко".

Вона наголосила, що ключ до знаходження справжнього зв'язку – це прийняття себе таким, який ти є, і гордість за це. Продемонструй, хто ти є, які у тебе інтереси, і починай відкриту та щиру розмову.

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Нині у людей дійсно є запит на щирість та справжність. А також вони прагнуть, щоб поруч із ними були ті, хто готовий відкласти гаджети та насолоджуватися часом, який можна провести удвох.