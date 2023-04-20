На жаль, ми часто не дуже добре розуміємо, чого ж насправді хоче жінка. Й оскільки ми соромимося її про це спитати, щоб не здатися недостатньо досвідченими, то постійно наступаємо на одні і ті ж граблі. Пора з цим попрощатися раз і назавжди.

Варте уваги Як стати справжнім профі у домашній міксології: 6 базових правил для бартендерів-новачків

Кілька жінок анонімно розповіли, що робить їх нещасними в сексуальному плані. Не повторюй помилок, які роблять їхні партнери. Це точно не принесе жодної користі твоїм наявним або майбутнім стосункам.

1. Відсутність прелюдії

Жінка зізналася, що після одруження чоловік перестав приділяти достатньо уваги прелюдії. І через два роки такого сексу вона почала його буквально уникати. Вона зауважила, що взагалі не відчуває збудження через це.

Я намагалася показати йому стільки фільмів для дорослих і навіть обговорювала з ним, що мені потрібна прелюдія, але він не докладає жодних зусиль. Тож тепер ми тижнями не займаємося сексом. Він показує мені своє розчарування, а я показую йому своє!

– каже вона.

2. Його лібідо низьке

Інша жінка зауважила, що її лібідо завжди було на висоті. А її чоловік розповідав про свої численні інтимні пригоди. Тож вона була свято переконана, що він задовольнятиме її сексуальні потреби. Реальність же виявилася такою, що жінка почувалася розчарованою.

Він не може протриматися понад 10 хвилин, а для мене це лише розминка. Крім того, коли він закінчує, він встає і залишає мене просто так, щоб помити руки,

– зауважила вона.



Іноді у партнерів може бути абсолютно різний рівень лібідо / pressfoto

Жінка намагалася поспілкуватися зі своїм партнером щодо цього. Але зауважила, що він почувається розгубленим у таких ситуаціях. Вона зізналася, що почала навіть мріяти про зради, щоб отримувати стільки сексу, скільки їй потрібно.

3. Він – фанат місіонерської позиції

Ще одна жінка зауважила, що її чоловік дуже лінивий і негнучкий у сексі. Вони одружені 3 роки, але різноманіттям сексуальних позицій похизуватися не можуть. Для неї це приємне заняття перетворилося на рутину. Вчора, сьогодні, завтра. Один і той же секс в одній і тій же позиції. І це, зізнається вона, стало причиною постійних конфліктів і сварок.

4. Страх секс-іграшок

А ця панянка розповіла, що її бентежить страх партнера перед секс-іграшками. Вона придбала кілька, щоб урізноманітнити інтимне життя. І це вкрай негативно вплинуло на нього. Її партнер почувався так, ніби його можливостям кинули виклик.



Секс-іграшки про допомогу, а не конкуренцію / freepik

Такої реакції я найменше очікувала від такого освіченого чоловіка, як він. Відтоді я ділюся з ним статтями, показую фільми та акаунти експертів в інстаграмі. Сподіваюся, що скоро досягну чогось і зміню мислення цього хлопця,

– каже вона.

Читай також Чому вона може не хотіти сексу з тобою: 5 не зовсім очевидних причин

Секс – приємне заняття. І ми закликаємо пізнавати себе, свою партнерку. Експериментувати, пробувати щось нове. Загалом робити все для того, щоб він не перетворився на рутину та не зник з вашої спальні або інших локацій, де ви насолоджуєтеся один одним.