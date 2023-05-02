Зокрема слід переглянути свій раціон. Ми ж розповімо тобі далі, що слід їсти після тренувань, щоб схуднути. Занотовуй, їж і насолоджуйся результатами, які однозначно тішитимуть тебе.

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1. Яйця

Це зручне джерело білка й інших необхідних поживних речовин. Яйця – чудовий вибір для відновлювального харчування. Мало того, що їх можна їсти у різний спосіб, білок, який вони містять, дає твоїм м'язам будівельні блоки для відновлення та нарощування після тренування.



Яйця – відмінне джерело білка / Фото timolina

Одне велике яйце містить близько 80 калорій і 6 грамів білка. Це робить його ще й ситним продуктом. А ще може регулювати твій апетит протягом дня і зменшити кількість споживаних калорій, сприяючи втраті ваги.

2. Протеїновий коктейль

Ще одне зручне джерело білка – протеїнові коктейлі, які дозволяють легко упакувати основні поживні речовини в один продукт. Готові до вживання коктейлі чудові тим, що містять білок і вуглеводи в одній упаковці, усуваючи будь-яке виправдання для пропуску відновлювального харчування.

Щоб максимізувати свої зусилля зі схуднення, обирай коктейлі або протеїнові порошки, які містять сироватковий білок. Дослідження показують, що вживання сироваткового протеїну замість інших калорій може призвести до втрати ваги та збільшення м'язової маси в поєднанні з силовими тренуваннями. Також уникай варіантів з додаванням цукру, оскільки ці порожні калорії можуть сповільнити втрату ваги.

3. Консервований тунець

Хоча це не найкращий варіант, якщо ти прямуєш в офіс після тренування, консервований тунець – чудове джерело білка та незамінних омега-3 жирів.

Білок, що міститься в тунці, сприяє відновленню м'язів і забезпечує більш ситний прийом їжі, а ненасичені жири, як показують дослідження, ще більше покращують відновлення працездатності м'язів і зменшують відчуття болю після тренування.

Змішай тунець з авокадо, щоб отримати додаткові ненасичені жири, і насолоджуйся цільнозерновими крекерами для отримання якісних вуглеводів.

Зверни увагу! У відновлювальному харчуванні важливий час. Тож вживати їжу потрібно протягом пів години після тренування. Це може допомогти тобі досягти зниження ваги.

4. Бутерброд з арахісовою пастою

Хто не любить класичний сендвіч з арахісовою пастою та джемом? Ця страва, яку полюбляють як діти, так і дорослі, – смачне поєднання корисних жирів, білків і вуглеводів – також чудово підходить для перекусу після тренування. Тут підійде будь-яка горіхова паста, яка є надійним джерелом білка і ненасичених жирів.



Зроби собі сендвіч з арахісовою пастою / Фото azerbaijan_stockers

Обираючи хліб, віддавай перевагу цільнозерновому, який містить клітковину та білок. Включення клітковини у відновлювальну їжу додає ще одну поживну речовину, що насичує, щоб ти довше відчував себе ситими після тренування.

5. Мікс горіхів

Хоча цей варіант більш калорійний у порівнянні з багатьма іншими в цьому списку, він забезпечує чудовий баланс поживних речовин, важливих для відновлення та схуднення. Білок, клітковина і корисні жири допомагають організму після тренування і підвищують відчуття ситості, що може сприяти досягненню твоїх цілей у схудненні.

Щоб цей варіант дійсно працював для досягнення твоїх цілей, обирай суміш, яка в основному складається з горіхів і насіння, і не містить цукатів. Крім того, містять сухофрукти без додавання цукру. А ще варто пам'ятати, що не потрібно закидати в себе відразу величезну пачку. Це так не працює.

6. Домашній сир

Маючи близько 25 грамів білка на чашку, домашній сир – чудовий варіант після тренування. Такий вміст білка сприяє відновленню м'язів і насичує тебе без потреби витрачати багато часу на кухні. Сир також містить сироватковий білок, який може сприяти схудненню, і натрій, який замінює електроліти, втрачені з потом.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.