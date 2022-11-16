Та, звісно, мати такий вигляд, як у Златана – непросте завдання. Щонайменше – без його тренувальних порад. І от Златан опублікував в інстаграмі своє свіже тренування – програму з 4 вправ для тонусу м’язів кора.

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Сталевий прес і ноги

Їх може виконувати кожен, хоча це й послідовність 4 виснажливих вправ, які вимагають неабияких зусиль.

Тренування Златана Ібрагімовича починається з criss cross – вправи "хрест-навхрест", тобто схрещування витягнутих ніг з утримуванням піднятих рук, стискаючи м’язи живота навсидячки.

Наступна вправа – V-up: сидячи на підлозі, треба підіймати праву ногу вгору, доки вона не торкнеться лівої руки, а ліву ногу – до правої руки.

Третя вправа – почергове підняття ніг. При цьому треба сидіти, руки й передпліччя спирати на підлогу, і підіймати почергово ноги, одночасно стискаючи живіт.

Завершити тренування слід витягнутою планкою з опорою передпліччями на підлогу та з ліктями, розташованими перпендикулярно на відстані, рівній висоті плечей. Також опиратися треба і на підошви ніг, і додавати при цьому чергування рук вперед і назад.

"У мене є такий драйв, що я хочу вдосконалюватися щодня. Якщо я не працюю достатньо, я не почуваюся добре. Це мій менталітет. Здаватися? Ні!" – сказав якось журналістам Златан Ібрагімович. Що ж, цей девіз гідний прикладу.