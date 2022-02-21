Не став винятком її останній пост. На ньому Аїда Єспіка позує у шкірянці та чорному боді. Ефектний кадр красуня зробила навпроти дзеркала, що додало йому трохи зухвалості.
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Сама італійська модель зауважила, що це кадр з бекстейджу. І, будемо відвертими, він сподобався не лише нашій редакції, а й відданій армії прихильників красуні. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти просто бездоганна";
- "Просто фантастичний кадр";
- "Чарівна кицюня з сексуальним тілом";
- "Цей кадр перехоплює подих";
- "Ти мені страшенно подобаєшся";
- "У тебе досконала фігура";
- "Абсолютно шикарна";
- "Ти дійсно прекрасна";
- "Чарівна та спокуслива".
Гарячий кадр Аїди Єспіки сподобався її фанатам / Фото з інстаграму Єспіки
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Аїда Єспіка викликає непідробний захват. Тож не дивно, що її армія прихильників зростає з кожним днем. Тебе ж ми закликаємо підписатися на італійську модель. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її спокусливими фото.