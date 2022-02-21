Не стал исключением ее последний пост. На нем Аида Еспика позирует в кожанке и черном боди. Эффектный кадр красавица сделала напротив зеркала, что придало ему немного дерзости.

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Сама итальянская модель заметила, что это кадр из бекстейджа. И, будем откровенны, он понравился не только нашей редакции, но и преданной армии поклонников красавицы. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты просто безупречна";

"Просто фантастический кадр";

"Волшебная кошечка с сексуальным телом";

"Этот кадр перехватывает дыхание";

"Ты мне ужасно нравишься";

"У тебя совершенная фигура";

"Абсолютно шикарная";

"Ты действительно прекрасна";

"Волшебная и соблазнительная".



Горячий кадр Аиды Еспики понравился ее фанатам / Фото с инстаграма Еспики

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