Швидкі вуглеводи, здавалося б, не мають нічого поганого. Насправді ж, у тебе різко стрибає рівень цукру, настає миттєве насичення, яке дуже швидко замінює відчуття голоду. А отже, ти знову прагнутимеш заглянути до холодильника.

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Постійне споживання швидких вуглеводів не принесе тобі максимум користі. Лови кілька ознак, які свідчать про те, що у твоєму раціоні надто багато швидких вуглеводів. Не роби так більше.

1. Постійне відчуття здуття та запалення

Першою ознакою надлишку вуглеводів може бути здуття живота. Цукор, що міститься в них, впливає на вироблення корисних бактерій у кишківнику, сповільнюючи роботу травної системи. Крім того, надлишок цукру також спричиняє бродіння, а отже, і газоутворення. Коротко кажучи, тобі важко їх перетравлювати, тому після переїдання нерідко ти відчуваєш себе роздутим, наче повітряна кулька. Якщо ці відчуття є постійними, а також при їх зменшенні, варто поговорити з лікарем.

2. Ти набираєш вагу

Чи знаєш ти, чому завжди кажуть, що від макаронів товстіють? Тому що це одне з найвідоміших джерел вуглеводів, а їх надлишок, як ми вже пояснювали, викликає стрибки рівня цукру, які перетворюються на жир.

Але проблема саме в надлишку, тому що не макарони роблять тебе товстими, а занадто велика їх кількість. Коротко кажучи, краще обмежити порції, а ще краще супроводжувати макарони овочами. Вони багаті на клітковину, яка уповільнює всмоктування цукру, пом'якшуючи його дію. Якщо ж говорити про самі макарони, то обирай цільнозернові.



Додай до раціону більше овочів / Фото freepik

3. З'являється більше прищів

Прищі, пов'язані з їжею, – це не лише підліткова проблема: вони можуть вражати і дорослих. Цукор, що міститься у вуглеводах, фактично збільшує вироблення андрогенів – гормонів, які відповідають за гормональні прищі. Цей тип прищів виникає в нижній частині обличчя, рота і щелепи. Ти також страждаєш від цього?

4. Маєш проблеми з безсонням

Ти перекушуєш вуглеводами на ніч? Можливо, у тебе проблема з нервовим голодом або безсонням, пов'язаним з їжею. Поговори з лікарем і намагайся уникати вуглеводів після обіду, щоб відчувати меншу потребу в них.

Гіперглікемія, тобто підвищення рівня глюкози в крові, викликане споживанням простих цукрів, призводить до гіпоглікемії, тобто раптового зниження рівня глюкози в крові, що своєю чергою призводить до голоду. Коротко кажучи, це замкнене коло: чим більше ти їси продуктів, багатих на прості цукри, тим більше тобі хочеться їх їсти, навіть вночі.

5. Постійне відчуття втоми

Почуття постійної втоми може мати багато причин, але якщо при цьому ще й болить голова, це може бути пов'язано з тим, що ти їси занадто мало або занадто багато. Тим більше важливо харчуватися здорово і збалансовано, вживаючи якомога більше поживних речовин, починаючи зі сніданку і закінчуючи вечерею.



Їжа може викликати в тебе постійне відчуття втоми / Фото senivpetro

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