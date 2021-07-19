Територія свободи: що купити рідним і друзям у Duty Free

Нещодавно Україну включили до списку рекомендованих країн на дозвіл в'їзду в ЄС. А це означає, що уже скоро ми зможемо повернутися до звичного темпу життя з подорожами та бізнес-поїздками. І, звичайно ж, складно уявити свій політ без шопінгу. А починається він у Duty Free!

Уже дуже скоро українці зможуть знову вільно подорожувати до країн ЄС. І поки кожна країна визначається з правилами на в’їзд, ми уже можемо планувати як туристичні мандрівки, так і бізнес-відрядження за кордон. Тож нумо шукати квитки, пакувати валізи та відкривати для себе нові країни.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що найцікавішим місцем в аеропорту є саме зона д'юті-фрі. Всі проводять в ній години очікування посадки, прогулюючись магазинами. Тут можна не лише купити сувеніри для друзів і рідних за кордоном, а й потішити себе якоюсь обновкою. І саме на шопінгу в д'юті-фрі ми зосередимо нашу увагу.

Що таке д'юті-фрі Це крамниця, розташована у прикордонній безмитній зоні "між країнами". У ній покупцям пропонують товари без оплати за мито. У перекладі з англійської мови слово Duty-Free – "вільний від оподаткування".

Цікаво, що уперше крамниця д'юті-фрі запрацювала ще у 1947 році. Її відкрив Брендан О'Реган для відвідувачів ірландського аеропорту Шеннон. Зауважимо, що працює вона й донині. Виявляється, літаки, які здійснювали переліт з Європи до Америки, сідали на дозаправку у цьому аеропорту. Тож пасажирам потрібно було десь перекусити та, наприклад, придбати сувеніри. Ураховуючи, що формально цей аеропорт був за кордоном Ірландії, податки та мито платити не потрібно було. Відповідно й товари були дешевшими.

Натомість оформити д'юті-фрі як бізнес спало на думку американцям Чарльзу Фінні та Роберту Міллеру. Вони не лише побачили неабиякий потенціал таких магазинів, а й відкрили перший дюті-фрі у Гонконгу. Це відбулося у 1960 році.

Найдешевші д'юті-фрі. Ти не повіриш, але непогано зекономити у Duty Free можна, наприклад, у Туреччині, Єгипті та країнах Південно-Східної Азії. Наприклад, у В'єтнамі ціни на товари не перевищують кількох доларів США. Але варто розуміти, що у кожному магазині є свої обмеження. З Туреччини, до слова, можна вивезти лише 8 літрів віскі.

Варто також розуміти, що є й дуже дорогі д'юті-фрі. До прикладу, у Греції й Італії оливкову олію вигідніше купувати у межах країни. А от у Duty Free Швеції, Бельгії, Великої Британії, Франції, Дубая та Тель-Авіва узагалі страшно заходити. Там ціни однозначно будуть дуже високими.

Підкинемо ще один факт: найдешевший і найбільший в Європі – д'юті-фрі лондонського аеропорту Хітроу.

Шопінг у д'юті-фрі: що купити

Парфумерія і косметика

Практично у кожному д'юті-фрі можна придбати парфуми та косметику. І цей відділ шалено популярний як серед жінок, так і чоловіків. Воно й не дивно, адже можна придбати не лише топові парфуми від іменитих брендів. Ти ще й будеш переконаний, що не придбаєш підробку – оригінальність виробів підтверджується багаторічною репутацією. А низка знижок і акцій дозволять добряче зекономити.

Наприклад, купуєш аромат для себе та коханої, а третій – для мами – забираєш у подарунок. Так, такі акції бувають досить часто.



У д'юті-фрі можна купити косметику та парфумерію на будь-який смак / Фото Unsplash

А ще тут можна купити набори для подорожей. Вони дозволяють спробувати різні засоби за невеликі кошти. До того ж у д'юті-фрі часто з'являються новинки, яких у крамницях ще немає. Особливої уваги заслуговують Duty Free в Азії, адже там ти знайдеш ексклюзивні засоби, яких більше ніде не купиш.

Ми ж нагадуємо, що в ручну поклажу можна брати місткості об'ємом до 100 мілілітрів. Зверни на це увагу, щоб не довелося попрощатися з дорогим парфумом під час проходження контролю багажу.

Алкоголь

Цей відділ шалено популярний серед наших туристів, котрі вирушають кудись на відпочинок. Воно й не дивно, адже можна взяти з собою хороший, якісний і перевірений часом алкоголь, який дозволить зробити подорож яскравішою. Заодно – це універсальний подарунок та сувенір.

Якщо ти не знав, то у Duty Free можна купити алкоголь на 25 – 50% дешевше. Усе тому, що у деяких країнах акциз на цю групу товарів шалений. Ба більше, тут ти не ризикуєш придбати контрафактний алкоголь. А під час покупки варто пам'ятати, що місцевий алкоголь в рази дешевший за імпортний.

В цьому відділі особливої уваги заслуговує стенд Nemiroff! Продукція цього бренду – справжня візитна картка України, про яку знають у всьому світі. А вишенькою на торті у цьому випадку є легендарна авторська Honey Pepper – медова з перцем.



Продукція Nemiroff – справжня візитка України, яку знають по всьому світу / Фото Nemiroff

Це підтверджується тим, що Nemiroff уже 5 років поспіль посідає місце у трійці лідерів категорії у Duty-Free. І навіть у найскладніший для індустрії туризму 2020 рік, Nemiroff утримав позиції та залишається ТОП-3 брендом у світі в категорії з 2016 року.

Будеш у Борисполі – зверни увагу на бренд-зону Nemiroff, що нагадує процес крафтового виробництва. Тож кілька пляшок Nemiroff можуть стати чудовим подарунком для рідних і друзів, котрі мешкають за кордоном.

Аксесуари та ювелірні вироби

Ще одна популярна зона д'юті-фрі – з аксесуарами. Тут можна, наприклад, купити собі сонцезахисні окуляри, якщо забув їх вдома. Не меншої уваги заслуговують годинники. Ти ж пам'ятаєш про те, що хороший і якісний хронограф не лише дозволить відслідковувати час, а й може підкреслювати твій стиль. Також можна потішити свою кохану подарунком. Це може бути, наприклад, браслет, клатч, хустинка.



Поки очікуєш на літак, можна придбати собі омріяний годинник / Фото Unsplash

А ще варто звернути увагу на ювелірні вироби. На них у д'юті-фрі можна суттєво зекономити. У середньому мовиться про 15% від вартості. Експерти зауважують, що найвигідніше купувати ювелірку у країнах Близького Сходу, особливо в ОАЕ.

Смаколики

Не меншої уваги заслуговують смаколики, які можна придбати у д'юті-фрі. Тут можна купити щось смачненьке у дорогу. Це можуть бути снеки, солодощі, сири, чаї, кава, спеції та інше. Такий собі продуктовий магазин, але з товарами, які, швидше за все, не побачиш у звичайних.

Улюблений шоколад усіх мандрівників – швейцарський Toblerone – теж можна придбати в д'юті-фрі. Причому можна знайти смаки, яких однозначно не побачиш на прилавках українських магазинів. А ще можна добряче зекономити, якщо купити відразу кілька шоколадок. Тож уважно слідкуй за акціями, які є у конкретному Duty Free.



Візьми з собою у подорож швейцарський шоколад Toblerone / Фото Zurich Airport

Сувеніри

Не в останню чергу рекомендуємо звернути увагу на сувенірну продукцію. Часто про дрібні подарунки для рідних і друзів ми забуваємо, адже у пріоритеті – підготовка до подорожі. На щастя, у д'юті-фрі тебе можуть врятувати. Тут можна, наприклад, купити класний магнітик, чашку або іншу продукцію з символікою країни.



На щастя, у д'юті-фрі можна купити також сувенірну продукцію / Фото Unsplash



Ще один цікавий факт: продажі в д'юті-фрі приносять аеропорту значно більше грошей, ніж авіаквитки. Ось, наприклад, в одному лише аеропорті Дубая Duty Free щорічно дозволяє додатково заробити майже 2 мільярди доларів.

Гайда пакувати валізи та готуватися до подорожей. Від себе наполегливо рекомендуємо перед вибором певної країни завітати на Trip.gov.ua. Тут можна ознайомитися з правилами в'їзду й обмеженнями, щоб твоя мандрівка точно відбулась та принесла тобі максимум задоволення!

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