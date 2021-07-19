Территория свободы: что купить родным и друзьям в Duty Free

Недавно Украину включили в список рекомендованных стран на разрешение въезда в ЕС. А это значит, что уже скоро мы сможем вернуться к привычному темпу жизни с путешествиями и бизнес-поездками. И, конечно же, сложно представить свой полет без шопинга. А начинается он в Duty Free!

Уже очень скоро украинцы смогут снова свободно путешествовать в страны ЕС. И пока каждая страна определяется с правилами на въезд, мы уже можем планировать как туристические путешествия, так и бизнес-командировки за границу. Поэтому айда искать билеты, паковать чемоданы и открывать для себя новые страны.

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

Никто не будет спорить с тем фактом, что самым интересным местом в аэропорту есть именно зона дьюти-фри. Все проводят в ней часа ожидания посадки, прогуливаясь по магазинам. Здесь можно не только купить сувениры для друзей и родных за рубежом, но и побаловать себя какой-то обновкой. И именно на шопинге в дьюти-фри мы сосредоточим наше внимание.

Что такое дьюти-фри Это лавка, расположенная в пограничной беспошлинной зоне "между странами". В ней покупателям предлагают товары без оплаты за пошлину. В переводе с английского языка слово Duty-Free – "свободный от налогообложения".

Интересно, что впервые магазин дьюти-фри заработал еще в 1947 году. Его открыл Брендан О'Реган для посетителей ирландского аэропорта Шеннон. Заметим, что работает он и по сей день. Оказывается, самолеты, совершавшие перелет из Европы в Америку, садились на дозаправку в этом аэропорту. Поэтому пассажирам нужно было где-то перекусить и, например, приобрести сувениры. Учитывая, что формально этот аэропорт был за границей Ирландии, налоги и пошлины платить не нужно было. Соответственно и товары были дешевле.

Зато оформить дьюти-фри бизнес пришло в голову американцам Чарльзу Финни и Роберту Миллеру. Они не только увидели большой потенциал таких магазинов, но и открыли первый дюти-фри в Гонконге. Это произошло в 1960 году.

Самые дешевые дьюти-фри. Ты не поверишь, но неплохо сэкономить в Duty Free можно, например, в Турции, Египте и странах Юго-Восточной Азии. Например, во Вьетнаме цены на товары не превышают нескольких долларов США. Но следует понимать, что в каждом магазине есть свои ограничения. Из Турции, к слову, можно вывезти только 8 литров виски.

Стоит также понимать, что есть и очень дорогие дьюти-фри. К примеру, в Греции и Италии оливковое масло выгоднее покупать в пределах страны. А вот в Duty Free Швеции, Бельгии, Великобритании, Франции, Дубая и Тель-Авива вообще страшно заходить. Там цены однозначно будут очень высокими.

Подбросим еще один факт: самый дешевый и самый большой в Европе – дьюти-фри лондонского аэропорта Хитроу.

Шопинг в дьюти-фри: что купить

Парфюмерия и косметика

Практически в каждом дьюти-фри можно приобрести духи и косметику. И этот отдел безумно популярен как среди женщин, так и мужчин. Оно и неудивительно, ведь можно приобрести не только топовые духи от именитых брендов. Ты будешь уверен, что не купишь подделку – оригинальность изделий подтверждается многолетней репутацией. А ряд скидок и акций позволят хорошо сэкономить.

Например, покупаешь аромат для себя и любимой, а третий – для мамы – забираешь в подарок. Да, такие акции бывают довольно часто.



В дьюти-фри можно купить косметику и парфюмерию на любой вкус / Фото Unsplash

А еще здесь можно купить наборы для путешествий. Они позволяют попробовать различные средства за небольшие деньги. К тому же в дьюти-фри часто появляются новинки, которых в магазинах еще нет. Особого внимания заслуживают Duty Free в Азии, ведь там ты найдешь эксклюзивные средства, которых больше нигде не купишь.

Мы же напоминаем, что в ручную кладь можно брать емкости объемом до 100 миллилитров. Обрати на это внимание, чтобы не пришлось попрощаться с дорогим парфюмом во время прохождения контроля багажа.

Алкоголь

Этот отдел безумно популярный среди наших туристов, которые отправляются куда-то на отдых. Оно и неудивительно, ведь можно взять с собой хороший, качественный и проверенный временем алкоголь, который позволит сделать путешествие более ярким. При этом – это универсальный подарок и сувенир.

Если ты не знал, то в Duty Free можно купить алкоголь на 25 – 50% дешевле. Все потому, что в некоторых странах акциз на эту группу товаров сумасшедший. Более того, здесь ты не рискуешь приобрести контрафактный алкоголь. А при покупке стоит помнить, что местный алкоголь в разы дешевле импортного.

В этом отделе особого внимания заслуживает стенд Nemiroff! Продукция этого бренда – настоящая визитная карточка Украины, о которой знают во всем мире. А вишенкой на торте в этом случае является легендарная авторская Honey Pepper – медовая с перцем.



Продукция Nemiroff – настоящая визитка Украины, которую знают во всем мире / Фото Nemiroff

Это подтверждается тем, что Nemiroff уже 5 лет подряд занимает место в тройке лидеров категории Duty-Free. И даже в самый сложный для индустрии туризма 2020 год, Nemiroff удержал позиции и остается ТОП-3 брендом в мире в категории с 2016 года.

Будешь в Борисполе – обрати внимание на бренд-зону Nemiroff, что напоминает процесс крафтового производства. Поэтому несколько бутылок Nemiroff могут стать прекрасным подарком для родных и друзей, проживающих за рубежом.

Аксессуары и ювелирные изделия

Еще одна популярная зона дьюти-фри – с аксессуарами. Здесь можно, например, купить себе солнцезащитные очки, если забыл их дома. Не меньшего внимания заслуживают часы. Ты же помнишь о том, что хороший и качественный хронограф не только позволит отслеживать время, но и может подчеркивать твой стиль. Также можно побаловать свою возлюбленную подарком. Это может быть, например, браслет, клатч, платок.



Пока ожидаешь на самолет, можно приобрести себе желанные часы / Фото Unsplash

А еще стоит обратить внимание на ювелирные изделия. На них в дьюти-фри можно существенно сэкономить. В среднем говорится о 15% от стоимости. Эксперты отмечают, что выгоднее покупать ювелирку в странах Ближнего Востока, особенно в ОАЭ.

Вкусности

Не меньшего внимания заслуживают вкусности, которые можно приобрести в дьюти-фри. Здесь можно купить что-нибудь вкусненькое в дорогу. Это могут быть снеки, сладости, сыры, чаи, кофе, специи и прочее. Некий продуктовый магазин, но с товарами, которые, скорее всего, не увидишь в обычных.

Любимый шоколад всех путешественников – швейцарский Toblerone – тоже можно приобрести в дьюти-фри. Причем можно найти вкусы, которых однозначно не увидишь на прилавках украинских магазинов. А еще можно хорошо сэкономить, если купить сразу несколько шоколадок. Поэтому внимательно следи за акциями, которые есть в конкретном Duty Free.



Возьми с собой в путешествие швейцарский шоколад Toblerone / Фото Zurich Airport

Сувениры

Не в последнюю очередь рекомендуем обратить внимание на сувенирную продукцию. Часто о мелких подарках для родных и друзей мы забываем, ведь в приоритете – подготовка к путешествию. К счастью, в дьюти-фри тебя могут спасти. Здесь можно, например, купить классный магнитик, чашку или другую продукцию с символикой страны.



К счастью, в дьюти-фри можно купить также сувенирную продукцию / Фото Unsplash



Еще один интересный факт: продажи в дьюти-фри приносят аэропорту значительно больше денег, чем авиабилеты. Вот, например, в одном только аэропорту Дубая Duty Free ежегодно позволяет дополнительно заработать почти 2 миллиарда долларов.

Айда паковать чемоданы и готовиться к путешествиям. От себя настойчиво рекомендуем перед выбором определенной страны посетить Trip.gov.ua. Здесь можно ознакомиться с правилами въезда и ограничениями, чтобы твоё путешествие точно состоялось и принесло тебе максимум удовольствия!

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