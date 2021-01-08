Під час Другої світової відомі й нині автомобільні виробники не простоювали, хоча не всі вони вже тоді виготовляли саме автомобілі. А що ж випускали? Про промислових гігантів Японії читай на Men 24.

Під час Другої світової відомі нині виробники автомобілів працювали для військових своєї країни і в Японії. Сьогодні Men 24 розповість, що виготовляли японські концерни у ті складні часи.

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Кілька слів про імперську Японію

Mitsubishi

Mitsubishi Motors Corporation – японський автомобілебудівник, сформований 1970 року на базі Mitsubishi Heavy Industries. Під час Другої світової, отже, компанія автомобілів не виготовляла. Але виготовляла літаки.

Переваги над США у повітрі Японія домоглася почасти завдяки блискучому палубному винищувачу Mitsubishi A6M (відомий як Zero). І тримала цю перевагу країна аж до 1942.



Mitsubishi A6M – легендарний японський літак часів Другої світової / Фото wikimedia

Toyota

Toyota Motor Corporation – японська автомобільна корпорація, організована 1935 року.

Загалом Toyota випускала немало військової продукції. Звернімо, наприклад, увагу на вантажну амфібію Su-Ki.



Su-Ki від Toyota – незвична вантажівка-амфібія / Фото wikimedia

Mazda

Mazda Motor Corporation – японська автомобілебудівна компанія, частина холдингу Sumitomo Group. Історію веде з 1960, але існувала й раніше – тільки займалася головно промисловими верстатами. Але не тільки.

У 1940-х Mazda робила стрілецьку зброю для японських солдатів – як-от гвинтівки Type 99 Arisaka.



Японська гвинтівка Type 99 Arisaka і, ясна річ, самурайський меч поруч / Фото wikimedia

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