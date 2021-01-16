Новейшего оружия в ХХ веке становилось все больше, даже несмотря на две мировые войны. Сегодня на Men 24 продолжим говорить о стрелковых стволах, которые перевернули мир: пистолет-пулемет Шпагина ППШ-41 и немецкая разработка MG-42.

Часто оружие делали, чтобы люди прекратили друг в друга стрелять. Чтобы оно было средством сдерживания, а не нападения. К сожалению, до сих пор такие надежды не оправдались. Зато новейшее оружие чаще определяло победителей в той или иной войне. Сегодня Men 24 продолжит рассказывать о стволах, изменивших мир.

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Стрелковые стволы, повлиявшие на историю человечества в ХХ веке – 1

ППШ – один из творцов поражения вермахта

ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) – устройство, далекое от идеала. Это автоматическое ручное огнестрельное оружие, способное стрелять очередями и одиночными. Но большие размеры и вес значительно усложняли применения ППШ в окопах и боях в городах.

Это разработка 1940 года, в 1941 ППШ пошел в массовое производство, а уже с 1942 и до конца войны на фронт пришло более 6 миллионов единиц этого оружия. У п оловины бойцов Красной Армии были именно ППШ.

Среди весомых преимуществ ППШ называют высокую кучность огня, неприхотливость в обслуживании и простоту как пользования, так и производства.



Пистолет-пулемет Шпагина изменил баланс сил в первые годы Второй мировой / Фото pinterest

Так что ППШ уверенно называют одним из главных творцов победы армии СССР в войне против Третьего Рейха. Неудивительно, что это оружие рядом с винтовкой Мосина-Нагана стало символом образа "красноармейца".

MG-42 – прагматический ответ Шпагину

Самым известным пулеметом Второй мировой войны чаще называют не ППШ, а MG-42. Его использовала пехота вермахта (армии Третьего Рейха), а также немецкие танки.

Ведь разработчик Грунов четко выполнил задание Гитлера: создать максимально дешевый для производства, максимально надежный и с высокой огневой мощью ручной пулемет.

Как бы там ни было, MG-42 прекрасно зарекомендовал себя на всех фронтах и ​​в разных климатических условиях. Он не нуждался в тщательном уходе, его было очень просто собирать и разбирать, а еще и автоматика работала плавно.



Пулемет гитлеровцев хорошо себя чувствовал и на плечах, и на танках / Фото pinterest

Да, все это было важным в условиях боевых действий. С другой стороны, MG-42 изготовили только 1,5 миллиона экземпляров. И стреляли они только очередями.