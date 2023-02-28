Зараз, наприклад, усі продовжують активно знайомитися з ChatGPT. Його опановують як вчителі, так і письменники. Журналісти, сценаристи та низка інших фахівців полюбили цей інструмент, який дозволяє по-новому виконувати свою роботу. Але хто б міг подумати, що штучний інтелект зайде аж настільки далеко?

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Слід розуміти, що штучний інтелект загрожує зараз ледь не усім творчим професіям. Не стала винятком індустрія інтернет-порно, яка все активніше проникає в нашу культуру. Штучний інтелект не відстає, буквально вгризаючись у цей ринок.

Штучний інтелект зазіхнув на порно

Про це активно заговорили після гучного випадку. Якось стрімер Twitch Брендон Юінг, якого знають як "Атріока", випадково показав своїм підписникам вкладку, яку він залишив відкритою. У ній він переглядав порно інших популярних стрімерів, яке згенерував штучний інтелект.

Так-так, штучний інтелект може не лише картину намалювати. Йому під силу генерація порнографічного контенту. Власне, а чому б і ні? Машина прочісує сотні тисяч тонн гігабайтів порнографії у мережі. Він вивчає певні закономірності та намагається їх відтворити.

Що отримують люди? По суті, доступ до інструментів, з допомогою яких можна буде створювати порно, яке відповідатиме їхнім специфічним інтересам і фетишам.



Ти можеш навіть не підозрювати, що це порно не справжнє / Фото marymarkevich

Але є моральні дилеми

Тут слід розуміти, що в такому випадку виникають певні моральні дилеми. І їх надзвичайно складно ігнорувати. За словами професора права та експерта з питань насильства в інтернеті Даніель Цитрон, "моделі машинного навчання можуть також випльовувати зображення, які демонструють насильство над дітьми або зґвалтування, і, оскільки при цьому ніхто не постраждав, такий контент не порушуватиме жодних законів..."

Ба більше, у деяких випадках люди навіть втрачали роботу та репутацію через буцімто порно з ними, створене штучним інтелектом. Ясна річ, що цей тип контенту загрожує не лише тим, хто публікує фото в мережі, а й тим, хто працює у секс-індустрії безпосередньо. Останніми тижнями багато секс-працівниць висловили обурення таким розвитком подій.

Але з цим не погоджується популярна на OnlyFans модель Лаура Лакс. Вона загрози для себе не бачить. Жінка підкреслює, що її прихильники "підписуються на мій OnlyFans, тому що хочуть бачити мене оголеною на основі парасоціального зв'язку, сформованого підпискою на мене на інших платформах соціальної мережі".

Але тут є одне "але". Штучний інтелект може колись зімітувати навіть саму Лауру Лакс. Ви ж пригадуєте всі ті deep fake, які гуляли мережею. До прикладу, ту ж буцімто заяву Барака Обами.

Зауважимо, що появу порно, створеного штучним інтелектом, можна порівняти з іще однією скринькою Пандори, яку вдалося відкрити цьогоріч. І це лише початок 2023 року. Страшно навіть уявити собі, а що ж буде далі.

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Яким буде майбутнє штучного інтелекту? Наразі вкрай складно передбачити. Але заперечувати той факт, що він розвивається стрімкими темпами та має потенціал змінити весь світ ніхто не буде. Тут, як і в будь-якому іншому винаході, важливо лише одне: зробити так, щоб він приносив лише користь, а не шкоду.