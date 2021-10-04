Штучний інтелект зміг зазирнути у загадкові темні кратери на Місяці

У деякі з кратерів на Місяці сонячне проміння майже ніколи не проникає. Тож вони дуже, дуже темні.

Але людство вабить незвідане. Щоб побачити нутрощі цих таємничих кратерів, довелося використовувати штучний інтелект.

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Незвіданий Місяць: білі плями у суцільній темряві

Немає темної сторони Місяця – є сторона, яка не буває оберненою до Землі. А от темні плями на Місяці є – особливо на дні кратерів, куди ніколи не потрапляє сонячне світло (хоч би куди Місяць повертався).

Ці зони суцільної темряви відомі вченим давно, і так само давно викликають у них значний інтерес.

І не тому, що там може ховатися щось страшне – о, ні. Інтерес, власне, науковий.

Потрібна вода

Річ у тім, що відсутність сонячного світла означає зниження температури.

Тобто, заморожені речовини перебувають у такому стані: а) давно, б) постійно.

перебувають у такому стані: а) давно, б) постійно. Простіше кажучи, у глибині кратерів може бути вода. А вода – це життя.

Та є проблема...

тут навіть не так мовиться про пошуки життя на Місяці, як про забезпечення життя майбутнім астронавтам, які матимуть намір провести на супутнику Землі довше за кілька годин.

Відсутність сонячного світла означає й те, що побачити, власне, що там на дні кратера, – вкрай важко. У 2009 NASA запустила спеціальну місію для вивчення місячних кратерів – LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite).

Місія змогла, наприклад, запустити зонд у кратер Cabeus.

І таки знайшла там відносно велику кількість води.

Але цих даних мало для серйозних висновків.

... Якій вигадали нестандартне розв'язання

Для збору нових даних цікаву техніку розробили в Інституті досліджень Сонячної системи Макса Планка (MPS) у Німеччині. Вони використовували алгоритм штучного інтелекту "Гіперефективне програмне забезпечення U-net для видалення шуму" (HORUS).



Як працює HORUS / Фото MPS

Цей алгоритм дуже добре очищає шуми зі зображень дна неосвітлених кратерів, зібраних різними космічними кораблями. А ще й інші фактори коригує.

Отже, штучний інтелект обробив понад 70 тисяч зображень, щоб відпрацювати цей алгоритм до майже що ідеалу.

І тільки потім взявся за дослідження 17 завжди темних районів Місяця на південному полюсі.



Приклад того, як HORUS очищає шуми зі світлин / Фото MPS

Але – поки що без успіху (майже)

На жаль. На оброблених фотографіях HORUS не виявив жодних прямих доказів наявності води чи льоду. Утім, це не означає, що її слід припинити шукати – радше навпаки.

А штучний інтелект, хоч води й не знайшов, зробив іншу добру справу – прописав рельєф вивчених темних ділянок Місяця.

Тепер астронавти, які туди потраплять, бодай знатимуть, куди йти.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.