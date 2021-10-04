В некоторые из кратеров на Луне солнечные лучи почти никогда не проникают. Поэтому они очень, очень темные.

Но человечество влечет неизведанное. Чтобы увидеть внутренности этих таинственных кратеров, пришлось использовать искусственный интеллект.

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Неизведанная Луна: белые пятна в абсолютной тьме

Нет темной стороны Луны – есть сторона, которая не бывает обращена к Земле. А вот темные пятна на Луне есть – особенно на дне кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет (куда бы Луна ни вращалась).

Эти зоны сплошной темноты известны ученым давно, и так же давно вызывают у них значительный интерес.

И не потому, что там может скрываться что-то страшное – о, нет. Интерес, собственно, научный.

Нужна вода

Дело в том, что отсутствие солнечного света означает снижение температуры.

То есть, замороженные вещества находятся в таком состоянии: а) давно б) постоянно.

находятся в таком состоянии: а) давно б) постоянно. Проще говоря, в глубине кратеров может быть вода. А вода – это жизнь.

Но есть проблема...

здесь даже не так речь о поисках жизни на Луне, как об обеспечении жизни будущим астронавтам, которые будут намерены провести на спутнике Земли дольше нескольких часов.

Отсутствие солнечного света означает и то, что увидеть, собственно, что там на дне кратера, – крайне трудно. В 2009 NASA запустила специальную миссию для изучения лунных кратеров – LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite).

Миссия смогла, например, запустить зонд в кратер Cabeus.

И таки нашла там относительно большое количество воды.

Но этих данных мало для серьезных выводов.

… Коей придумали нестандартное решение

Для сбора новых данных интересную технику разработали в Институте исследований Солнечной системы Макса Планка (MPS) в Германии. Они использовали алгоритм искусственного интеллекта "Гиперэффективное программное обеспечение U-net для удаления шума" (HORUS).



Как работает HORUS / Фото MPS

Этот алгоритм очень хорошо очищает шумы с изображений дна неосвещенных кратеров, собранных различными космическими кораблями. А еще и другие факторы корректирует.

Итак, искусственный интеллект обработал более 70 тысяч изображений, чтобы отработать этот алгоритм до почти что идеала.

И только потом взялся за исследование 17 всегда темных районов Луны на южном полюсе.



Пример того, как HORUS очищает шумы с фотографий / Фото MPS

Но – пока безрезультатно (почти)

К сожалению. На обработанных фотографиях HORUS не выявил никаких прямых доказательств наличия воды или льда. Впрочем, это не значит, что ее следует прекратить искать – скорее наоборот.

А искусственный интеллект, хоть воды и не нашел, сделал другое доброе дело – прописал рельеф изученных темных участков Луны.

Теперь астронавты, которые туда попадут, хотя бы будут знать, куда идти.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.