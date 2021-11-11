У 20-хвилинному ролику Сміт ділиться думками про творчий процес написання своїх мемуарів одночасно зі спробою скинути вагу. Її він набрав до пандемії, коли готувався зіграти Річарда Вільямса, батька чемпіонок з тенісу Венус і Серени Вільямс у фільмі "Король Річард".

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Персонаж вимагав, щоб я додав у вазі, тому я додав у вазі. Став товстуном. А потім ударив COVID-19. Захворювання зробило вагу ще більшою, ніж потрібно для ролі,

– каже Сміт.

Епізод починається з фотосесії, яка стала вірусною ще у травні. У ній Сміт оголив своє "пандемічне тіло" і заявив, що він "збентежений" тим, наскільки важким став у 2020 році.

"Я ніколи не бачив його таким, і він ніколи не був у настільки поганій формі", – каже Аарон Фергюсон, який уже 9 років тренує Сміта.

Я не почувався добре ні розумово, ні фізично. Тому це чистий лист. Я сприймаю негаразди як можливість, і я знаю, що в моїх силах взяти будь-що і зробити з цього краще, що коли-небудь траплялося,

– каже актор.

При вазі у 100 кілограмів на початку свого шляху, Сміт ставить собі за мету скинути 9 кілограмів за 20 тижнів. Він пояснює, що його рішення знімати цей процес зроблене для того, щоб утримувати тиск і відповідальність.

Для мене я – виконавець, тому камери діють як мій спонсор. Вони змушують мене відповідати, коли я знаю, що це побачить світ. Це схоже на найбільший тиск з боку однолітків. Я не програю, якщо це буде на камеру,

– підкреслює Сміт.

Дивися перший випуск реаліті про трансформацію Вілла Сміта:

Що робитиме Вілл Сміт, щоб схуднути на 9 кілограмів

Фергюсон складає програму для Сміта. Мовиться про нову раціональну дієту та режим тренувань на наступні 20 тижнів.

Базова схема – це два дні тренувань з обтяженнями, потім ми відпочиваємо, потім робимо ще два дні,

– каже він.

День 1 – як правило, – руки та прес

День 2 – ноги

День 3 – відпочинок

День 4 – спина та м'язи кора

День 5 – суміш вправ

Вілл палкий шанувальник кардіо вранці, тому ми зробили кілька пробіжок на світанку. Коли я говорю "трохи", я маю на увазі щоранку,

– додає Фергюсон.

На початку Сміт налаштований вельми оптимістично. Але наприкінці першого тижня він, здається, дійсно набрав вагу. І на мить його відкидає настільки, що він ставить питання, чому він робить що-небудь з цього, перш ніж швидко згуртуватися та відновити свої зусилля.

Я ніколи не відчував нічого кращого, ніж зміна свого тіла, якої вчать закони Всесвіту. Перетворення та вирощування здорового тіла та здорового духу дуже схожі на макропроцес створення кращого світу,

– каже Сміт.

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Як ти вже зрозумів, це лише перший епізод його реаліті. Тож ми продовжимо слідкувати за Віллом Смітом. Тримаємо за нього кулачки та надіємося, йому вдасться позбутися зайвих кілограмів і досягнути бажаного результату!