В 20-минутном ролике Смит делится мыслями о творческом процессе написания своих мемуаров одновременно с попыткой сбросить вес. Его он набрал в пандемию, когда готовился сыграть Ричарда Уильямса, отца чемпионок по теннису Венус и Серены Уильямс в фильме "Король Ричард".
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Персонаж требовал, чтобы я прибавил в весе, поэтому я прибавил в весе. Стал толстяком. А затем ударил COVID-19. Заболевание сделало вес еще большим, чем нужно для роли,
– говорит Смит.
Эпизод начинается с фотосессии, которая стала вирусной еще в мае. В ней Смит обнажил свое "пандемическое тело" и заявил, что он "смущен" тем, насколько тяжелым стал в 2020 году.
"Я никогда не видел его таким, и он никогда не был в столь плохой форме", – говорит Аарон Фергюсон, который уже 9 лет тренирует Смита.
Я не чувствовал себя хорошо ни умственно, ни физически. Поэтому это чистое письмо. Я воспринимаю невзгоды как возможность, и я знаю, что в моих силах взять что-либо и сделать из этого лучшее, что когда-либо случалось,
– говорит актер.
При весе в 100 килограммов в начале своего пути, Смит ставит своей целью сбросить 9 килограммов за 20 недель. Он объясняет, что его решение снимать этот процесс сделано с тем, чтобы удерживать давление и ответственность.
Для меня я – исполнитель, потому камеры действуют как мой спонсор. Они заставляют меня отвечать, когда я знаю, что это увидит свет. Это сродни наибольшему давлению со стороны сверстников. Я не проиграю, если это будет на камеру,
– подчеркивает Смит.
Смотри первый выпуск реалити о трансформации Уилла Смита:
Что будет делать Уилл Смит, чтобы похудеть на 9 килограммов
Фергюсон составляет программу для Смита. Речь идет о новой рациональной диете и режиме тренировок на следующие 20 недель.
Базовая схема – это два дня тренировок с отягощениями, потом мы отдыхаем, потом делаем еще два дня,
– говорит он.
- День 1 – как правило, – руки и пресс
- День 2 – ноги
- День 3 – отдых
- День 4 – спина и мышцы кора
- День 5 – смесь упражнений
Уилл страстный поклонник кардио утром, поэтому мы совершили несколько пробежек на рассвете. Когда я говорю немного, я имею в виду каждое утро,
– добавляет Фергюсон.
В начале Смит настроен очень оптимистично. Но в конце первой недели он, кажется, действительно набрал вес. И на мгновение его отвергает настолько, что он задает вопрос, почему он делает что-нибудь из этого, прежде чем быстро сплотиться и возобновить свои усилия.
Я никогда не чувствовал ничего лучше, чем изменение своего тела, которому учат законы Вселенной. Превращение и выращивание здорового тела и здорового духа очень похожи на макропроцесс создания лучшего мира,
– говорит Смит.
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Как ты уже понял, это только первый эпизод его реалити. Мы продолжим следить за Уиллом Смитом. Держим за него кулачки и надеемся, ему удастся избавиться от лишних килограммов и достичь желаемого результата!