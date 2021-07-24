Цього разу красуня знялася у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює спокусливі форми. Тож не дивно, що за лічені години серія кадрів Сінді Прадо зібрала понад 50 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів від її підписників.

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"Це щаслива дівчина в її бікіні", – написала модель під публікацією.

Традиційно залишаємо для тебе найкращі коментарі від підписників нашої героїні. Можливо, вони надихнуть і тебе щось написати під постом Сінді Прадо:

"Люблю цей образ";

"Сексуальна дівчина";

"Приголомшлива Сінді";

"Сама бездоганність";

"Дівчина моєї мрії";

"Ти маєш розкішний вигляд";

"Спокуслива та чарівна";

"Голлівудський образ".

Гайда ставити лайк і залишати коментар під постом Сінді Прадо. А ще не полінуйся долучитися до її армії прихильників. Гарантуємо, що на сторінці моделі з'явиться ще багато гарячих фото!

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