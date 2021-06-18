Серію спокусливих світлин Сінді Прадо зробила у Мексиці. На них американська модель позує у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює гарячі форми красуні. Себе ж вона жартома назвала острівною дівчинкою.
Це цікаво Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff став горілчаним брендом №1 у світі
Нам, до слова, шалено сподобалося друге й останнє фото. Підписникам же Сінді Прадо припали до душі геть усі кадри. Про це свідчать майже 50 тисяч лайків, а також шалена кількість коментарів під її постом:
- "Сяюча богиня";
- "Неймовірна перспектива";
- "Як завжди сексуальна";
- "Красива та надзвичайно спокуслива";
- "Найкрасивіше тіло, яке я бачив у своєму житті";
- "Я в раю? Бо ти – справжній ангел".
Складно не погодитися з підписниками Сінді Прадо. Особливо, якщо враховувати той факт, що ці спокусливі фотографії не залишили абсолютно нікого байдужим. Ми ж традиційно нагадуємо, що варто підписатися на нашу героїню, щоб не пропустити порцію гаряченького від неї!
Варте уваги Гаряча німецька модель поніжилася на ліжку у мереживній спідній білизні: спокусливе фото