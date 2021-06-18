Серию соблазнительных фотографий Синди Прадо сделала в Мексике. На них американская модель позирует в крохотном бикини, которое выигрышно подчеркивает горячие формы красавицы. Себя же она в шутку назвала островной девочкой.

Это интересно Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

Нам, к слову, безумно понравилось второе и последнее фото. Подписчикам же Синди Прадо понравились абсолютно все кадры. Об этом свидетельствуют почти 50 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев под ее постом:

"Сияющая богиня";

"Невероятная перспектива";

"Как всегда сексуальна";

"Красивая и очень соблазнительная";

"Самое красивое тело, которое я видел в своей жизни";

"Я в раю? Ведь ты – настоящий ангел".

Сложно не согласиться с подписчиками Синди Прадо. Особенно, если учитывать тот факт, что эти соблазнительные фотографии не оставили абсолютно никого равнодушным. Мы же традиционно напоминаем, что стоит подписаться на нашу героиню, чтобы не пропустить порцию горяченького от нее!