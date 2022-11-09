А от і ні. Опитування пролили світло на питання, пов'язане з кореляцією тривалості фізичної активності та відчуттям щастя та хорошим настроєм. Гайда разом розбиратися, скільки ж потрібно часу присвячувати тренуванням.

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На замовлення бренду спортивного одягу зробили дослідження. Воно отримало назву "Індекс душевного стану Asics". З його допомогою прагнули довести безпосередній зв'язок між фізичними вправами та психічним здоров'ям.

Для отримання результатів оцінили фізичну практику 37 тисяч людей у 16 країнах світу. Її пов'язували з оцінкою стану розуму. Чим він вищий, тим позитивніший стан душі.

Що показали результати дослідження

Вони демонструють, що: активні люди мають середній бал 68 зі 100, а от неактивні – 56 балів зі 100.



Фізична активність таки робить людей щасливішими / Фото master1305

Якщо говорити про розподіл по країнах, то лідери будуть такими:

Китай – 77 балів зі 100;

Індія – 74 балів зі 100;

Таїланд – 74 балів зі 100.

Зауважимо, що останні три місця серед країн посіли США, Італія та Японія. 59, 57 та 51 бал відповідно.

Це цікаво! Дослідження також демонструє, що жінки мають нижчі бали, ніж у чоловіків.

Тренування припиняли на тиждень

Дослідники вирішили підтвердити отримані дані. Для цього охочих учасників попросили упродовж тижня не займатися фізичними активностями. Результати приголомшливі:

кількість блукаючих думок зросла на 23%;

впевненість у собі впала на 20%;

здатність справлятися зі стресом впала на 22%;

рівень енергії – на 23%;

позитивний настрій – на 16%.

Згідно з дослідженням, бездіяльність упродовж одного тижня можна порівняти з відсутністю повноцінного сну на той же період. Ба більше, загальний показник настрою в учасників знизився у середньому на 18% з 68 зі 100 до 55 зі 100 балів.

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Скільки фізичної активності необхідно

Цікаво, що люди від 57 років і старше рухаються у середньому на годину (53 хвилини) більше за покоління Z (18 – 24 роки) на тиждень. Самі ж укладачі дослідження акцентують на 15 хвилинах і 9 секундах. Рівно стільки достатньо, щоб підтримувати свій фізичний стан і відмінне самопочуття.

Доктор Брендон Стаббс, дослідник, який спеціалізується на зв'язку між спортом і психічним здоров'ям, раніше спростував думку про необхідність 30 хвилин присвячувати вправам.

Дослідження, проведене з ASICS, доводить, що це не так: достатньо лише 15 хвилин спорту, щоб відчути позитивний вплив на розум. Сподіваємося, що ці дані спонукають якомога більше людей почати фізичну активність,

– сказав він.



Не конче виснажувати себе походами до спортзалу / Фото freepik

Як бачиш, не завжди потрібно годинами виснажувати себе у спортзалі. Достатньо приділяти бодай 15 хвилин на день фізичній активності. Це може бути, наприклад, насичена руханка або ж якийсь нескладний круговий комплекс вправ. Вибирати, звичайно ж, тобі. Ми ж закликаємо не нехтувати фізичною активністю. Вона впливає не лише на твоє тіло, а й настрій і загальне самопочуття.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Перш ніж почати працювати над своїм тілом, проконсультуйся з лікарем або фітнес-тренером. Це дозволить уникнути негативних наслідків, пов'язаних з фізичними навантаженнями на твій організм.