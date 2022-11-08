Як зазначають фітнес-тренери, потрібно чітко зрозуміти, для чого ти берешся за фізичні навантаження. Чітка мотивація дозволить тобі наполегливо працювати та не збавляти обертів там, де хочеться здатися та зупинитися.

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Ви довго себе готували і ось настав той ранок, коли ви твердо вирішили – все я починаю змінюватись! Поставили собі неможливі цілі, потренувались кілька тижнів, а то і днів, не побачили результат і ВСЕ,

– зауважують тренери.

За їхніми словами, передовсім слід зрозуміти, чого ти хочеш від виконання вправ:

нагадувати бодибілдера;

тиснути від грудей 130 кілограмів;

мати підтягнуте тіло без значних м'язів;

бути витривалим;

будь-що інше.

Експерти зауважили, що все це – різні цілі, і вони вимагають різного підходу. Але найважливішими на твоєму шляху будуть два моменти: самі тренування, а також якість харчування. Без останнього очікувати на якісь результати зась.

Чек-лист перед тренуваннями

1. Постав собі ціль

Тренери рекомендують, що вона має бути невеликою. Не потрібно ставити перед собою мету, якої ти не зможеш досягнути найближчим часом. Адже це вкрай негативно впливає на мотивацію.

Наприклад, нехай твоєю метою буду схуднення на кілька кілограмів або ж незначне покращення фізичної форми.



Постав перед собою реальну для втілення мету / Фото cookie_studio

2. Проконсультуйся з професіоналом

Це не менш важливий момент, на який багато людей не зважають. Перед роботою над власним тілом варто проконсультуватися з тренером. Він допоможе розробити тобі план занять, який дозволить досягнути поставленої мети.

3. Займися планом харчування

Тренери підкреслюють, що воно надзвичайно важливе. І план харчування змінюватиметься у залежності від типу задач, які ти ставиш перед собою. Тому тут теж без консультацій не обійдеться.



Варто приділити достатньо уваги раціону / Фото YuliiaKa

4. Дотримуйся режиму

Уяви, що тренування – та ж робота. Ти ж не можеш пропускати робочий день? То і тренування ти не маєш пропускати без поважних причин. Тобі потрібно виробити дисципліну, щоб потім ходити у зал без жодних примусів.

Тренуйтесь, не опускайте руки й у вас все обов'язково вийде! А ще не бійтесь експериментувати та пробувати щось нове!,

– кажуть тренери.

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Гайда працювати над тілом своєї мрії. Визначся з метою, порадься з експертом. Складіть план тренувань та харчування. І не забувай про дисципліну. Усе це вкупі дозволить тобі досягнути бажаних результатів і пишатися собою!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Перш ніж почати працювати над своїм тілом, проконсультуйся з лікарем або фітнес-тренером. Це дозволить уникнути негативних наслідків, пов'язаних з фізичними навантаженнями на твій організм.