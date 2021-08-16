Загалом опитали людей у 63 країнах. Кожному учаснику ставили таке запитання: "Чи ви миєте руки водою та милом після відвідування туалету?" Відповісти треба було тільки "так" або "ні".
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Опитувачі не уточнювали, чи люди миють руки без мила. Вочевидь через те, що таке миття прибирає бруд, але дуже мало допомагає у боротьбі з бактеріями:
- Вчені давно довели, що використання звичайного, навіть не антибактеріального мила, дозволяє подолати до 82% небезпечних бактерій, а використання води без мила – не більше за 48%.
Мий руки обов'язково з милом – не лінуйся та не забувай / Фото unsplash
Чільна трійка країн, де руки мили найбільше людей
- Саудівська Аравія – 97%.
- Боснія і Герцеговина – 96%.
- Туреччина – 94% (стільки ж – в Алжирі, Лівані та Папуа-Новій Гвінеї).
І три країни, де чомусь не так глибоко вкорінилася звичка мити руки
- Китай – 23%.
- Японія – 30%.
- Південна Корея – 39%.
У Європі найнижчий показник – у Нідерландах, він становив 50%. В Україні ж ситуація була цілком пристойною – 71%.
Чеський лінгвіст Якуб Маріан зробив карту, яка показує, скільки відсотків жителів різних країн Європи миють руки з милом після туалету – за їхніми ж словами та згідно з даними вищезазначеного опитування.
Цікава карта Європи за миттям рук після туалету / Інфографіка Якуба Маріана
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