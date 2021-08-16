Загалом опитали людей у 63 країнах. Кожному учаснику ставили таке запитання: "Чи ви миєте руки водою та милом після відвідування туалету?" Відповісти треба було тільки "так" або "ні".

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Опитувачі не уточнювали, чи люди миють руки без мила. Вочевидь через те, що таке миття прибирає бруд, але дуже мало допомагає у боротьбі з бактеріями:

Вчені давно довели, що використання звичайного, навіть не антибактеріального мила, дозволяє подолати до 82% небезпечних бактерій, а використання води без мила – не більше за 48%.



Мий руки обов'язково з милом – не лінуйся та не забувай / Фото unsplash

Чільна трійка країн, де руки мили найбільше людей

Саудівська Аравія – 97%.

Боснія і Герцеговина – 96%.

Туреччина – 94% (стільки ж – в Алжирі, Лівані та Папуа-Новій Гвінеї).

І три країни, де чомусь не так глибоко вкорінилася звичка мити руки

Китай – 23%.

Японія – 30%.

Південна Корея – 39%.

У Європі найнижчий показник – у Нідерландах, він становив 50%. В Україні ж ситуація була цілком пристойною – 71%.

Зверни увагу: відколи у світі почалася пандемія коронавірусу, ставлення до миття рук змінилося. Утім, на жаль, поки що ми не маємо актуальної статистики, аби порівняти її з даними 2015 року. Натомість радимо перечитати, як рекомендує мити руки Всесвітня організація охорони здоров'я.

Чеський лінгвіст Якуб Маріан зробив карту, яка показує, скільки відсотків жителів різних країн Європи миють руки з милом після туалету – за їхніми ж словами та згідно з даними вищезазначеного опитування.



Цікава карта Європи за миттям рук після туалету / Інфографіка Якуба Маріана

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