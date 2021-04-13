А мы без устали изучаем тему секса. На этот раз пройдемся по, пожалуй, самому больному. Сколько же должен длиться этот процесс, чтобы твоя партнерша получила максимум удовольствия. И у нас есть ответ на этот вопрос.

Сайт знакомств Saucy Dates поставил респондентам несколько вопросов, связанных с сексом. Одно из них касалось того, сколько половой акт должен длиться.

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В опросе приняли участие 3836 человек. Им поставили два вопроса: "Как долго вы в последний раз занимались сексом (прелюдия не считается?)" , а также "Сколько вы хотите, чтобы продолжался секс?".



Цель опроса – определить идеальную продолжительность секса / Фото Unsplash

Результаты показали, что большинство мужчин и женщин хотят одного: чтобы секс длился дольше. Исследование показало, что женщины хотели бы заниматься сексом 25 минут и 51 секунду. Что касается мужчин, то цифра очень похожа – 25 минут и 43 секунды.

Зато респонденты заявили, что реальный секс у них длится значительно меньше. Например, мужчины в возрасте от 25 до 35 лет из США, Великобритании, Канады и Австралии признались, что продержались примерно 16 – 17 минут.

Наш лучший совет для всех – наслаждаться временем, которое вы проводите вместе. И если секс закончится быстрее, просто перейдите ко второму раунду,

– подчеркивают в Saucy Dates.



Женщины хотели бы заниматься сексом 25 минут и 51 секунду / Фото Unsplash

Мы же предлагаем сосредоточиться на ощущениях своей партнерши. Тебе нужно реагировать на реакции ее тела, чтобы дарить еще больше удовольствия во время занятия сексом. А еще не забывай о том, что лучший секс – секс, который начался с прелюдии. С ее помощью ты изрядно разогреешь свою партнершу. Не сосредотачивайся на времени. Лучше сосредоточься на ощущениях. Как своих, так и своей возлюбленной!