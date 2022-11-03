Здавалося б, чим довше, тим ліпше. Але реальність дещо інакше. Як свідчить практика, бажання довго займатися сексом радше навіяне фільмами для дорослих. І воно може не мати нічого спільного з отримання задоволення ані тобою, ані твоєю партнеркою.

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Скільки має тривати секс

Ясна річ, що мало хто хотів би протриматися у ліжку якісь дві – три хвилини. Але тут варто пам'ятати, що година поганого сексу завжди залишиться годиною поганого сексу. Натомість п'ять приголомшливих хвилин разом можуть закарбуватися у твоїй та її пам'яті.

Тож варто концентруватися не на часі, а на процесі. На ваших відчуттях у моменті. І ти сам розумітимеш, коли варто продовжувати, а коли – ні. А далі ми назвемо три поради, які варто взяти на озброєння кожному без винятку чоловікові.



Не зациклюйся на тривалості сексу / Фото wavebreakmedia

Ключ до гарного сексу – спілкування

Інтимна зустріч не обмежується винятково проникненням. Слід дізнатися у неї, що їй подобається, а що – ні. Що збуджує, а що може поставити хрест на вашій зустрічі. Це надзвичайно важливо. І бажано окреслити червоні прапорці до того як ви потрапите до спальні. В інакшому випадку є шанси таки потрапити у категорію цього "поганого сексу, який не хочеться згадувати".

Подаруй їй альтернативне задоволення

Ми пропонуємо комбінувати проникнення з іншими практиками. Це дозволить їй отримати максимум задоволення. Зокрема й тому, що досить багато жінок не можуть досягнути оргазму лише від самого процесу пенетрації.

Тож варто взяти на озброєння кунілінгус. Це не лише приємне заняття. Воно ще й про довіру та відкритість. Будь лагідним та реагуй на її реакції. Вони будуть своєрідним вказівником, чи йдеш ти правильним шляхом.

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Можливо, ти і так круто тримаєшся у ліжку

Тут ми знову повертаємося до теми спілкування. Але мовиться не про визначення її вподобань та табу. Цього разу вам удвох слід чітко визначити, чи не намагаєтеся ви займатися сексом значно довше, ніж цього хочете.

Можливо, кожен з вас просто боїться образити партнера. Ти там уже сходиш сьомим потом у потугах довести її до оргазму. Та й вона вже замість звуків насолоди починає влаштовувати картинні крики на всю квартиру. Цілком імовірно, кожен з вас аж занадто старається. Не робіть так.



Насолоджуйтесь один одним без часових рамок / Фото wavestock

Не потрібно ставити біля ліжка таймер. Не варто зациклюватися на тому, швидкий у вас був цього разу секс, чи ні. Насолоджуйтеся моментом один з одним. Робіть паузи, якщо це необхідно. Розтягуйте задоволення на всю ніч. Та робіть усе, чого душа забажає. Але лиш за умови, що вам удвох добре в моменті. Іншого і не потрібно.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо ж ти стикаєшся з певними проблемами, пов'язаними з сексуальним здоров'ям, – звернися до лікаря. Не відкладай, щоб не ускладнювати собі життя.