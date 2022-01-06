Скільки років Чумацькому Шляху і як він виник

З чого Чумацький Шлях складається, які його розміри, як його вивчали – це ми вже розповіли. Цікаво було, еге ж?

А тепер коротенько про те, скільки нашій галактиці років та як вона утворилася. І ще буквально два слова про появу Сонця.

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Трішки молодший за Всесвіт

Астрономи вважають, що Чумацький Шлях прожив вже приблизно 13,6 мільярда років. І що він усього на 200 мільйонів років молодший за Всесвіт.

А формування галактики почалося, коли хмари газу та пилу зсунула гравітація.

Тобто, перші зірки виникли з хмар, які згорнулися досередини.

Потім виникло сферичне гало і плоский галактичний диск.

А проте загалом еволюція галактики – це тема з безліччю таємниць.



Прогноз руху зірок у галактиці на 400 тисяч років / Фото ESA

Галактична археологія

Є така дисципліна – галактична археологія. Вона повільно розгадує загадки життя Чумацького Шляху, причому здебільшого завдяки місії Gaia Європейського космічного агентства.

Gaia вимірює точні положення та відстані до мільярда зірок (так ми знаємо швидкість і напрямки руху цих об'єктів у космосі).

А також їхній світловий спектр (завдяки чому ми знаємо хімічний склад і вік космічних тіл).

А оскільки події в космосі відбуваються за передбачуваними траєкторіями, астрономи можуть реконструювати шляхи зірок за мільярди років у минуле та майбутнє.

Об’єднання цих реконструйованих траєкторій в один зоряний фільм фіксує еволюцію галактики впродовж еонів (багатьох епох).

впродовж еонів (багатьох епох). У цьому фільмі ми й можемо побачити, як наша галактика росла у результаті зіткнень менших галактик упродовж мільярдів років.

Цікавий факт: Чумацький Шлях продовжує поглинати менші галактики донині. У результаті одного з таких поглинань чи зіткнень й народилося наше Сонце – приблизно 4,6 мільярда років тому.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.