А теперь коротко о том, сколько нашей галактике лет и как она образовалась. И еще буквально два слова о появлении Солнца.

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Немного моложе Вселенной

Астрономы считают, что Млечный Путь прожил уже около 13,6 миллиарда лет. И что он всего на 200 миллионов лет младше Вселенной.

А формирование галактики началось, когда облака газа и пыли сдвинула гравитация.

То есть, первые звезды возникли из свернувшихся внутрь облаков.

Затем возникло сферическое гало и плоский галактический диск.

Тем не менее, в целом эволюция галактики – это тема со множеством тайн.



Прогноз движения звезд в галактике на 400 тысяч лет / Фото ESA

Галактическая археология

Есть такая дисциплина – галактическая археология. Она медленно разгадывает загадки жизни Млечного Пути, причем чаще всего благодаря миссии Gaia Европейского космического агентства.

Gaia измеряет точные положения и расстояния до миллиарда звезд (так мы знаем скорость и направления движения этих объектов в космосе).

А также их световой спектр (благодаря чему мы знаем химический состав и возраст космических тел).

А поскольку события в космосе происходят по заведомо понятным траекториям , астрономы могут реконструировать пути звезд за миллиарды лет в прошлое и будущее.

Объединение этих реконструированных траекторий в один звездный фильм фиксирует эволюцию галактики на протяжении эонов (многих эпох).

В этом фильме мы можем увидеть, как наша галактика росла в результате столкновений меньших галактик на протяжении миллиардов лет.

Интересный факт : Млечный Путь продолжает поглощать меньшие галактики и по сей день. В результате одного из таких поглощений или столкновений и родилось наше Солнце – примерно 4,6 миллиарда лет назад.