А тепер коротенько про те, скільки нашій галактиці років та як вона утворилася. І ще буквально два слова про появу Сонця.

Варто знати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Трішки молодший за Всесвіт

Астрономи вважають, що Чумацький Шлях прожив вже приблизно 13,6 мільярда років. І що він усього на 200 мільйонів років молодший за Всесвіт.

А формування галактики почалося, коли хмари газу та пилу зсунула гравітація.

Тобто, перші зірки виникли з хмар, які згорнулися досередини.

Потім виникло сферичне гало і плоский галактичний диск.

А проте загалом еволюція галактики – це тема з безліччю таємниць.



Прогноз руху зірок у галактиці на 400 тисяч років / Фото ESA

Галактична археологія

Є така дисципліна – галактична археологія. Вона повільно розгадує загадки життя Чумацького Шляху, причому здебільшого завдяки місії Gaia Європейського космічного агентства.

Gaia вимірює точні положення та відстані до мільярда зірок (так ми знаємо швидкість і напрямки руху цих об'єктів у космосі).

А також їхній світловий спектр (завдяки чому ми знаємо хімічний склад і вік космічних тіл).

А оскільки події в космосі відбуваються за передбачуваними траєкторіями, астрономи можуть реконструювати шляхи зірок за мільярди років у минуле та майбутнє.

Об’єднання цих реконструйованих траєкторій в один зоряний фільм фіксує еволюцію галактики впродовж еонів (багатьох епох).

впродовж еонів (багатьох епох). У цьому фільмі ми й можемо побачити, як наша галактика росла у результаті зіткнень менших галактик упродовж мільярдів років.

Цікавий факт: Чумацький Шлях продовжує поглинати менші галактики донині. У результаті одного з таких поглинань чи зіткнень й народилося наше Сонце – приблизно 4,6 мільярда років тому.