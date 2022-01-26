Один з найбільших міфів про фітнес полягає у тому, що вуглеводи – твій лютий ворог, і тобі потрібно повністю виключити їх зі свого раціону. Правда полягає в тому, що вони – одне з найважливіших джерел енергії для організму. Тож тобі потрібно споживати достатню кількість, щоб мати можливість правильно тренуватися, набирати м'язову масу та почуватися добре.

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Що стосується типу вуглеводів, то експерти рекомендують віддавати перевагу повільним. До них належать цільнозернові продукти, деякі фрукти, овочі. Вони багаті на клітковину та добре перетравлюються. Також такі вуглеводи допомагають підтримувати хороший рівень цукру в крові та є значно стабільнішим джерелом енергії.

І коли ти думаєш про кількість, Гарвардський університет представив дослідження. У ньому нам навели "чарівне" число, яке ти повинен мати на озброєнні. І його бажано не перевищувати у своєму раціоні, щоб не набрати зайвого.



Ні в якому разі не виключай вуглеводи з раціону / Фото Ella Olsson

Скільки вуглеводів має бути у твоєму раціоні

Згідно з дослідженням, погано не те, що ти їси вночі. Важливо те, чим ти себе насичуєш. Якщо твоя мета – набрати зайву вагу, то можеш не особливо вибирати те, що потрапляє тобі до рота. Якщо ж твоя мета зовсім інша, то до цього питання потрібно підійти відповідальніше.

Якщо ти хочеш уникнути набору ваги, від 45 до 65% твоїх щоденних калорій можуть припадати на вуглеводи. Це означає, що, якщо ти дотримуєшся дієти на 2000 калорій, навіть 1000 з них спокійно може бути вуглеводами. Але варто розуміти, що все також залежить від якості цих вуглеводів: шматочок піци і кілька яблук – не одне і те ж саме. Це варто пам'ятати.

У ВООЗ же кажуть, що ти повинен споживати 55 – 75% вуглеводів, 15 – 30 % жирів та 10 – 15% білків. Усе це для того, щоб твоє тіло працювало належним чином, і в тебе була енергія для виконання усіх твоїх дій. Ба більше, щоб ти отримував задоволення від того, що їси. Це важливо, якщо ти не хочеш заїдати несмачну зелень шоколадними батончиками.

Якість їжі не менш важлива

Ще один важливий момент – якість їжі. Ти повинен знати, що завжди краще вибирати продукти з високим вмістом необхідних поживних речовин, клітковини, антиоксидантів і вітамінів. Усе це сприяє зміцненню здоров'я, а також безумовно допомагає покращити стан шкіри або досягнути твоїх цілей у фітнесі у рекордно короткі терміни.



Віддавай перевагу повільним вуглеводам / Фото NordWood Themes

Наприклад, у дослідженні говориться, що коричневий рис кращий за білий хліб.

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Важливо, щоб ти знав, скільки калорій ти витрачаєш на день. Це допоможе тобі вираховувати, скільки вуглеводів ти можеш собі дозволити. Якщо ж ти ведеш активний спосіб життя, то ти можеш собі дозволити з'їдати трохи більше. Але і тут варто підходити до питання усвідомлено. Нехай їжа приносить не лише задоволення, а й користь. Тож дотримуйся балансу між білками, жирами та вуглеводами та пам'ятай, що не всі вуглеводи однаково корисні для тебе.

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