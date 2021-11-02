Але ось складніше питання: чи ти колись замислювався, як їх приготувати правильно? Сьогодні розповімо про один із варіантів.
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Французький омлет – як найкраще готувати цей сніданок для чоловіків
Одразу врахуй, що є тільки один правильний і найкорисніший спосіб приготувати омлет. Для цього потрібні сковорідка, олія, вогонь і начинка. Ну, звісно, і яйця.
- Яйце містить 6 грамів білка і 9 незамінних амінокислот.
- Особливо важливий лейцин – ключова амінокислота для розвитку м’язів.
Омлет з ідеальною поживністю для сніданку (щонайменше, так вважають чимало дієтологів, наприклад – Пол Кіта) – це 3 яйця зі шпинатом і сиром чеддер. Нижче – повний рецепт.
Інгредієнти
- Столова ложка оливкової олії першого віджиму.
- Жменька свіжого шпинату.
- 3 великі яйця, які слід добре збити.
- І дрібка сиру чеддер – звісно, нарізаного.
Скільки класти сиру – визначай з урахуванням того, що у 100 його грамах міститься 33 грами жиру, 21 з яких є насиченими жирними кислотами.
Приготування
- Розігрій олію на середньому повільному вогні на антипригарній сковороді.
- Додай туди шпинат на 1 – 2 хвилини.
- Після цього заливай яєчну масу, і доводь до готовності десь 3 – 4 хвилини.
- У тебе вийде гарний коржик із яєць.
- Клади його на велику тарілку, посип зверху сиром, і загорни лопаткою у конвертик.
- Трішки почекай – нехай сир розтане. От і все – насолоджуйся.
Ось така чудова страва виходить за цим рецептом / Фото Serious Eats
Харчова цінність такого омлету – 435 калорій (26 грамів білка, 3 грами вуглеводів і 35 грамів жирів).
Звісно, якщо маєш час і натхнення, у начинку крім сиру можна додавати й інші продукти чи соуси – помідори, цибулю, кінзу, обсмажені печериці тощо. Смачного!