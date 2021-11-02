Але ось складніше питання: чи ти колись замислювався, як їх приготувати правильно? Сьогодні розповімо про один із варіантів.

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Французький омлет – як найкраще готувати цей сніданок для чоловіків

Одразу врахуй, що є тільки один правильний і найкорисніший спосіб приготувати омлет. Для цього потрібні сковорідка, олія, вогонь і начинка. Ну, звісно, і яйця.

Яйце містить 6 грамів білка і 9 незамінних амінокислот.

Особливо важливий лейцин – ключова амінокислота для розвитку м’язів.

Омлет з ідеальною поживністю для сніданку (щонайменше, так вважають чимало дієтологів, наприклад – Пол Кіта) – це 3 яйця зі шпинатом і сиром чеддер. Нижче – повний рецепт.

Інгредієнти

Столова ложка оливкової олії першого віджиму.

Жменька свіжого шпинату.

3 великі яйця, які слід добре збити.

І дрібка сиру чеддер – звісно, нарізаного.

Скільки класти сиру – визначай з урахуванням того, що у 100 його грамах міститься 33 грами жиру, 21 з яких є насиченими жирними кислотами.

Приготування

Розігрій олію на середньому повільному вогні на антипригарній сковороді.

Додай туди шпинат на 1 – 2 хвилини.

Після цього заливай яєчну масу, і доводь до готовності десь 3 – 4 хвилини.

У тебе вийде гарний коржик із яєць.

Клади його на велику тарілку, посип зверху сиром, і загорни лопаткою у конвертик.

Трішки почекай – нехай сир розтане. От і все – насолоджуйся.



Ось така чудова страва виходить за цим рецептом / Фото Serious Eats

Харчова цінність такого омлету – 435 калорій (26 грамів білка, 3 грами вуглеводів і 35 грамів жирів).

Звісно, якщо маєш час і натхнення, у начинку крім сиру можна додавати й інші продукти чи соуси – помідори, цибулю, кінзу, обсмажені печериці тощо. Смачного!

Варто знати: поціновувачі фітнесу дуже часто готують французький омлет тільки з яєчних білків. Тоді коржик не так легко складається у конвертик, і може підгоріти. Щоб цього не сталося, до омлету можна додавати сироватковий протеїн.