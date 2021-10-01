Цей кадр, хоч він і архівний, зводить з розуму кожного, хто на нього гляне. Ба більше, після нього каву полюблять навіть ті, хто терпіти не міг цей напій.

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Прихильникам Софії Вергари шалено сподобалася світлина, на якій вона позує голою. Про це свідчать не лише майже 850 тисяч лайків, а також безліч коментарів:

"Ніхто не дивиться на каву";

"Найкрасивіша жінка у світі";

"Яка ж ти приголомшлива";

"Я люблю тебе";

"Ти просто бездоганна";

"Софія, я обожнюю тебе";

"Дуже гаряча";

"Сумую за тобою, дівчинко".



На архівному фото гола Софія Вергара позує посеред кави / Фото з інстаграму Вергари

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Софія Вергара надзвичайно сексуальна. Тож найменше, що ти можеш зробити, – підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що регулярно викладає на своєму інстаграмі актриса!