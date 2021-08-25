Зауважимо, що на місці Анжели хотів би бути кожен. Сама ж героїня, як ми бачимо, зовсім не проти такого відпочинку з солісткою Go_A Катериною Павленко. Нумо ж дивитися, хто ця загадкова Анжела.
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Щоб розставити усі крапки над "і" ми зауважимо, що сама Катерина написала під публікацією: "Я і Анжела". Щоб ти собі не подумав, що ми вигадали ім'я задля веселощів.
Підписникам Каті настільки сильно сподобався пост співачки, що вони буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка Анжела, коли там така файна Катерина?";
- "Зараз половина стрічки хоче бути Анжелою";
- "Ух, хоч на фото вода, але це суцільний вогонь. Крутезні!";
- "Я закоханий у цю жінку";
- "Вона неперевершена";
- "Катерино, ви неймовірна";
- "Анжела крута, але Катя ще крутіша";
- "Нереально крута Катруся і просто суперсексі";
- "Королева Катерина";
- "Я хочу бути твоєю косаткою";
- "Як же гаряче".
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Будемо відвертими, від Катерини Павленко ми не очікували такого. Тож не дивно, що це фото стало настільки популярними серед її підписників. Цікаво, якщо на неї ще й підписатися, то є шанси, що подібних публікацій буде ще більше? Спробуймо перевірити!