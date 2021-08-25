Зауважимо, що на місці Анжели хотів би бути кожен. Сама ж героїня, як ми бачимо, зовсім не проти такого відпочинку з солісткою Go_A Катериною Павленко. Нумо ж дивитися, хто ця загадкова Анжела.

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Щоб розставити усі крапки над "і" ми зауважимо, що сама Катерина написала під публікацією: "Я і Анжела". Щоб ти собі не подумав, що ми вигадали ім'я задля веселощів.

Підписникам Каті настільки сильно сподобався пост співачки, що вони буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка Анжела, коли там така файна Катерина?";

"Зараз половина стрічки хоче бути Анжелою";

"Ух, хоч на фото вода, але це суцільний вогонь. Крутезні!";

"Я закоханий у цю жінку";

"Вона неперевершена";

"Катерино, ви неймовірна";

"Анжела крута, але Катя ще крутіша";

"Нереально крута Катруся і просто суперсексі";

"Королева Катерина";

"Я хочу бути твоєю косаткою";

"Як же гаряче".



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Будемо відвертими, від Катерини Павленко ми не очікували такого. Тож не дивно, що це фото стало настільки популярними серед її підписників. Цікаво, якщо на неї ще й підписатися, то є шанси, що подібних публікацій буде ще більше? Спробуймо перевірити!