На Сонці заправляються НЛО, а на Марсі живуть тварини: руйнуємо міфи про космос

Деякі міфи про космос виникають із відвертої брехні містифікаторів. А деякі – просто тому, що люди дуже хочуть побачити життя з інших планет.

Не будемо дивуватися, що дехто вбачає НЛО на Сонці, які залітають туди заправитися. Або складає каталог тваринного світу Марса. Хоча, ясна річ, все це – вигадки.

Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу

Сонце – заправка для НЛО

У NASA є цілий флот космічних апаратів, які спостерігають за Сонцем. Серед іншого вони стежать і за погодою у космосі (особливо за виверженнями на нашій зірці, які можуть вплинути на Землю).

І от у 2012 році людство побачили телескопічні зображення, які щось показували у тіні Сонця. Що там побачили деякі люди? Правильно – НЛО, та не просте, а таке, що заправлялося за допомогою сонячної плазми.

І кого хвилює пояснення NASA, де чітко вказано, що на фото – холодна плазма сонячного протуберанця. Це ж треба ще пояснювати, що таке плазма, чому вона буває холодною, що таке протуберанці... НЛО – куди простіше пояснення.



Цікаво, скільки коштує "бензин" на Сонці? А на Марсі? / Колаж 24 каналу

На Марсі є люди й тварини

Завдяки апаратам NASA Opportunity і Curiosity, які регулярно фотографують поверхню Марса, зацікавлені глядачі можуть бачити "червону планету" практично наживо. NASA навіть публікує в інтернеті необроблені зображення.

Це щоб організацію не звинувачували у якихось фальсифікаціях (любителів такого більш ніж достатньо). Не дивно, що на деяких фото виринають дивні обриси чи фігури.

О, і тут людська фантазія гуляє навсюшир. Наприклад, у 2008 Opportunity сфотографував "жіночу фігуру". Інші фотографії показують "тварин", і навіть "ложки".

Також цікаво Чому космонавти постійно пітніють та що ще відбувається з їхніми організмами

І кого хвилює, що на Марсі дуже скелястий ландшафт, який у грі світла та тіней може складатися буквально в обриси будь-чого.

І кого хвилює, що поверхня Марса обпалена радіацією, а атмосфера – це здебільшого вуглекислий газ.

І кого хвилює, що людський мозок автоматично шукає знайомі зображення у випадкових шаблонах…

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.