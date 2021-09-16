Не будемо дивуватися, що дехто вбачає НЛО на Сонці, які залітають туди заправитися. Або складає каталог тваринного світу Марса. Хоча, ясна річ, все це – вигадки.

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Сонце – заправка для НЛО

У NASA є цілий флот космічних апаратів, які спостерігають за Сонцем. Серед іншого вони стежать і за погодою у космосі (особливо за виверженнями на нашій зірці, які можуть вплинути на Землю).

І от у 2012 році людство побачили телескопічні зображення, які щось показували у тіні Сонця. Що там побачили деякі люди? Правильно – НЛО, та не просте, а таке, що заправлялося за допомогою сонячної плазми.

І кого хвилює пояснення NASA, де чітко вказано, що на фото – холодна плазма сонячного протуберанця. Це ж треба ще пояснювати, що таке плазма, чому вона буває холодною, що таке протуберанці... НЛО – куди простіше пояснення.



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На Марсі є люди й тварини

Завдяки апаратам NASA Opportunity і Curiosity, які регулярно фотографують поверхню Марса, зацікавлені глядачі можуть бачити "червону планету" практично наживо. NASA навіть публікує в інтернеті необроблені зображення.

Це щоб організацію не звинувачували у якихось фальсифікаціях (любителів такого більш ніж достатньо). Не дивно, що на деяких фото виринають дивні обриси чи фігури.

О, і тут людська фантазія гуляє навсюшир. Наприклад, у 2008 Opportunity сфотографував "жіночу фігуру". Інші фотографії показують "тварин", і навіть "ложки".

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І кого хвилює, що на Марсі дуже скелястий ландшафт, який у грі світла та тіней може складатися буквально в обриси будь-чого.

І кого хвилює, що поверхня Марса обпалена радіацією, а атмосфера – це здебільшого вуглекислий газ.

І кого хвилює, що людський мозок автоматично шукає знайомі зображення у випадкових шаблонах…