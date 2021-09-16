На Солнце заправляются НЛО, а на Марсе живут животные: разрушаем мифы о космосе

Некоторые мифы о космосе возникают из откровенной лжи мистификаторов. А некоторые – просто потому, что люди очень хотят увидеть жизнь из других планет.

Не будем удивляться, что кто-то видит НЛО на Солнце, которые залетают туда заправиться. Или составляет каталог животного мира Марса. Хотя, конечно, все это – выдумки.

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Солнце – заправка для НЛО

В NASA есть целый флот космических аппаратов, которые наблюдают за Солнцем. Среди прочего они следят и за погодой в космосе (особенно за извержениями на нашей звезде, которые могут повлиять на Землю).

И вот в 2012 году человечество увидело телескопические изображения, которые что-то показывали в тени Солнца. Что же там увидели некоторые люди? Правильно – НЛО, да не простое, а такое, что заправлялось с помощью солнечной плазмы.

И кого волнует объяснения NASA, где четко указано, что на фото – холодная плазма солнечного протуберанца. Это же надо еще объяснять, что такое плазма, почему она бывает холодной, что такое протуберанцы... НЛО – куда более простое объяснение.



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На Марсе есть люди и животные

Благодаря аппаратам NASA Opportunity и Curiosity, которые регулярно фотографируют поверхность Марса, заинтересованные зрители могут видеть "красную планету" практически вживую. NASA даже публикует в интернете необработанные изображения.

Это чтобы организацию не обвиняли в каких-то фальсификациях (любителей такого более чем достаточно). Неудивительно, что на некоторых фото всплывают странные очертания или фигуры.

О, и здесь человеческая фантазия получает простор на разгуляться. Например, в 2008 Opportunity сфотографировал "женскую фигуру". Другие фотографии показывают "животных", и даже "ложки".

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И кого волнует, что на Марсе очень скалистый ландшафт, который в игре света и теней может складываться буквально в очертания чего угодно.

И кого волнует, что поверхность Марса обожжена радиацией, а атмосфера – это в основном углекислый газ.

И кого волнует, что человеческий мозг автоматически ищет знакомые изображения в случайных шаблонах...

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.