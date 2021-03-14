Українська фешн-фотографиня знялася для Playboy у відвертому образі: еротичні фото
Сексуальна Соня Плакидюк вкотре потішила своїх підписників в інстаграмі. 32-річна фешн-фотографиня знялася для Playboy у корсеті, чим неабияк розбурхала мережу. Насолоджуйся порцією краси від Соні Плакидюк на Men 24!
Джерело:інстаграм Соні Плакидюк
Перед Сонею Плакидюк регулярно позують оголені зірки, але як щодо того, щоб сама фотографиня оголилася на камеру? Та запросто. І це вона нам уже неодноразово доводила. Цього разу красуня, наприклад, знялася для журналу Playboy у відвертому корсеті та спідній білизні.
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"Я так часто роздягала зірок, що карма догнала й мене. Так ось: вчора було сонце, а сьогодні – я у свіженькому Playboy замість нього", – написала Соня під постом.
Підписники Соні Плакидюк у захваті від її нової зйомки. Вони не лише засипали фешн-фотографиню лайками, а й безліччю компліментів:
- "Виходь за мене, терміново!";
- "Ви прекрасна";
- "Мама рідна, які форми";
- "Соня, ви мене надихаєте";
- "Соня, де роздають такі шикарні цицюньки?";
- "Яка жіночна сексуальність";
- "Боже, яка кішечка".
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Соня Плакидюк викликає непідробний захват. Вона неймовірно красива та спокуслива, тому ми тільки за, щоб вона якомога частіше викладала на своїй сторінці такі гарячі фото!
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