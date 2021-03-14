Сексуальна Соня Плакидюк вкотре потішила своїх підписників в інстаграмі. 32-річна фешн-фотографиня знялася для Playboy у корсеті, чим неабияк розбурхала мережу. Насолоджуйся порцією краси від Соні Плакидюк на Men 24!

Перед Сонею Плакидюк регулярно позують оголені зірки, але як щодо того, щоб сама фотографиня оголилася на камеру? Та запросто. І це вона нам уже неодноразово доводила. Цього разу красуня, наприклад, знялася для журналу Playboy у відвертому корсеті та спідній білизні.

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"Я так часто роздягала зірок, що карма догнала й мене. Так ось: вчора було сонце, а сьогодні – я у свіженькому Playboy замість нього", – написала Соня під постом.

Підписники Соні Плакидюк у захваті від її нової зйомки. Вони не лише засипали фешн-фотографиню лайками, а й безліччю компліментів:

"Виходь за мене, терміново!";

"Ви прекрасна";

"Мама рідна, які форми";

"Соня, ви мене надихаєте";

"Соня, де роздають такі шикарні цицюньки?";

"Яка жіночна сексуальність";

"Боже, яка кішечка".

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Соня Плакидюк викликає непідробний захват. Вона неймовірно красива та спокуслива, тому ми тільки за, щоб вона якомога частіше викладала на своїй сторінці такі гарячі фото!