Сексуальная Соня Плакидюк в очередной раз порадовала своих подписчиков в инстаграме. 32-летняя фэшн-фотограф снялась для Playboy в корсете, чем изрядно взбудоражила сеть. Наслаждайся порцией красоты от Сони Плакидюк на Men 24!

Перед Соней Плакидюк регулярно позируют обнаженные звезды, но как насчет того, чтобы сама фотограф обнажилась на камеру? Да запросто. И это она нам уже неоднократно доказывала. На этот раз красавица, например, снялась для журнала Playboy в откровенном корсете и нижнем белье.

Тебе понравится Американская супермодель взбудоражила сеть фотографией в постели: соблазнительный кадр

"Я так часто раздевала звезд, что карма догнала и меня. Так вот вчера было солнце, а сегодня – я в свеженьком Playboy вместо него", – написала Соня под постом.

Подписчики Сони Плакидюк в восторге от ее новой съемки. Они не только засыпали фэшн-фотографа лайками, но и множеством комплиментов:

"Выходи за меня, срочно!";

"Вы прекрасна";

"Мама родная, какие формы";

"Соня, вы меня вдохновляете";

"Соня, где раздают такие шикарные цицюньки?";

"Какая женственная сексуальность";

"Боже, какая кошечка".

Наслаждайся Звезда тиктока в откровенном нижнем белье разожгла воображение подписчиков: горячее фото