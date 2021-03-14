Украинская фэшн-фотограф снялась для Playboy в откровенном образе: эротические фото
Сексуальная Соня Плакидюк в очередной раз порадовала своих подписчиков в инстаграме. 32-летняя фэшн-фотограф снялась для Playboy в корсете, чем изрядно взбудоражила сеть. Наслаждайся порцией красоты от Сони Плакидюк на Men 24!
Источник:инстаграм Сони Плакидюк
Перед Соней Плакидюк регулярно позируют обнаженные звезды, но как насчет того, чтобы сама фотограф обнажилась на камеру? Да запросто. И это она нам уже неоднократно доказывала. На этот раз красавица, например, снялась для журнала Playboy в откровенном корсете и нижнем белье.
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"Я так часто раздевала звезд, что карма догнала и меня. Так вот вчера было солнце, а сегодня – я в свеженьком Playboy вместо него", – написала Соня под постом.
Подписчики Сони Плакидюк в восторге от ее новой съемки. Они не только засыпали фэшн-фотографа лайками, но и множеством комплиментов:
- "Выходи за меня, срочно!";
- "Вы прекрасна";
- "Мама родная, какие формы";
- "Соня, вы меня вдохновляете";
- "Соня, где раздают такие шикарные цицюньки?";
- "Какая женственная сексуальность";
- "Боже, какая кошечка".
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Соня Плакидюк вызывает неподдельный восторг. Она невероятно красивая и соблазнительная, поэтому мы только за, чтобы она как можно чаще выкладывала на своей странице такие горячие фото!
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