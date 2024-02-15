Марсіанський місяць у формі картоплини у відео з марсохода Perseverance видно на тлі Сонця з точки спостереження у кратері Джезеро. Інженери NASA завантажили 68 зображень затемнення.

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Сонячне затемнення з точки зору марсіанського спостерігача: подивися це відео від Space.com

Найголовніше про Фобос

Фобос вперше відкрив американський астроном Асаф Голл у 1877 році. Це є супутник розміром в астероїд, що обертається на орбіті кількох тисяч кілометрів вище поверхні Марса і поволі падає в бік планети. Та навряд впаде, а радше розпадеться під дією сили тяжіння планети.

Фобос та інший супутник Марса Деймос мають загадкову історію формування. Вчені не впевнені, чи вони утворилися з поясу астероїдів, чи внаслідок зіткнень, чи з уламків ранньої Сонячної системи, чи за якимось іншим сценарієм.

формування. Вчені не впевнені, чи вони утворилися з поясу астероїдів, чи внаслідок зіткнень, чи з уламків ранньої Сонячної системи, чи за якимось іншим сценарієм. Жодному космічному апарату досі не вдалося відвідати Фобос, хоча протягом багатьох років чимало з них здійснювали прольоти повз. Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планує відправити на Фобос місію у 2026 році.

Фобос, хоча протягом багатьох років чимало з них здійснювали прольоти повз. Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планує відправити на Фобос місію у 2026 році. Вона може допомогти розгадати таємниці Фобоса і Марса, повернувши на Землю низку зразків. Адже вчені все ще намагаються з'ясувати, чому Червона планета втратила так багато своєї атмосфери протягом століть. Дослідження має значення й для вивчення придатності для життя і води на Марсі.

Perseverance також є свого роду місією повернення зразків – але марсохід НАСА потребуватиме допомоги. А нададуть її не раніше 2030-х років. Або й ще пізніше, якщо Конгрес США продовжить настільки проблемно ухвалювати рішення про бюджети.