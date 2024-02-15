Марсианская луна в форме картофелины в видео с марсохода Perseverance видна на фоне Солнца с точки наблюдения в кратере Джезеро. Инженеры NASA загрузили 68 изображений затмения.

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Солнечное затмение с точки зрения марсианского наблюдателя: посмотри это видео от Space.com

Самое главное о Фобосе

Фобос впервые открыл американский астроном Асаф Холл в 1877 году. Это спутник размером с астероид, вращающийся на орбите в нескольких тысячах километров выше поверхности Марса и медленно падающий в сторону планеты. Но вряд ли он упадет, скорее распадется под действием силы тяжести планеты.

Фобос и другой спутник Марса Деймос имеют загадочную историю формирования. Ученые не уверены, образовались ли они из пояса астероидов, или в результате столкновений, или из обломков ранней Солнечной системы, или по какому-то другому сценарию.

формирования. Ученые не уверены, образовались ли они из пояса астероидов, или в результате столкновений, или из обломков ранней Солнечной системы, или по какому-то другому сценарию. Ни одному космическому аппарату до сих пор не удалось посетить Фобос, хотя в течение многих лет многие из них совершали пролеты мимо. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует отправить на Фобос миссию в 2026 году.

Фобос, хотя в течение многих лет многие из них совершали пролеты мимо. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует отправить на Фобос миссию в 2026 году. Она может помочь разгадать тайны Фобоса и Марса, вернув на Землю ряд образцов. Ведь ученые все еще пытаются выяснить, почему Красная планета потеряла так много своей атмосферы в течение веков. Исследование имеет значение и для изучения пригодности для жизни и воды на Марсе.

Perseverance также является своего рода миссией возвращения образцов – но марсоход НАСА потребует помощи. А предоставят ее не раньше 2030-х годов. Или еще позже, если Конгресс США продолжит столь проблемно принимать решения о бюджетах.