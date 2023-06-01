Pridwen стане першим прототипом компанії, який пройде складні випробування, враховуючи входження в атмосферу Землі. Й відбудеться це вже у 2023, тільки трохи пізніше.

Також цікаво Океан вражень: Nemiroff відправив відвідувачів Lisbon Bar Show у захопливу подорож

Що варто знати про теплозахисний щит Pridwen

Проєкт Pridwen розробляли понад 4 роки та за підтримки Космічного агентства Великої Британії в рамках Загальноєвропейської програми підтримки технологій (GSTP) Європейського космічного агентства.

Екран стане частиною місії Star Forge ForgeStar-1A, яка стартує в рамках спільного польоту на борту ракети-носія SpaceX Falcon 9. Під час повернення зонда на Землю теплозахисний екран розгорнуть біля входу в атмосферу – за допомогою "сітки зависання" Star Forge (це водяна посудина для вловлювання корисного навантаження, що повертається з космосу).

яка стартує в рамках спільного польоту на борту ракети-носія SpaceX Falcon 9. Під час повернення зонда на Землю теплозахисний екран розгорнуть біля входу в атмосферу – за допомогою "сітки зависання" Star Forge (це водяна посудина для вловлювання корисного навантаження, що повертається з космосу). Pridwen виготовлений з високотемпературної легованої тканини, а ще він складається (за технікою, натхненною орігамі), щоб зменшити свій розмір і займати якомога менше фізичного простору, коли не працює (отже, ресурс використання такого щита буде значно більшим, ніж інших).

(за технікою, натхненною орігамі), щоб зменшити свій розмір і займати якомога менше фізичного простору, коли не працює (отже, ресурс використання такого щита буде значно більшим, ніж інших). Зауважмо, що типові теплозахисні екрани жорсткі та важкі, а також мають обмежений розмір – у корабель, який вони зазвичай захищають. Натомість "щит Артура" здатний розгортатися значно ширше. На ньому тепло розсіюється рівномірно, не пошкоджуючи матеріали екрана.

значно ширше. На ньому тепло розсіюється рівномірно, не пошкоджуючи матеріали екрана. А збільшений аеродинамічний опір дозволяє сповільнити падіння екрана настільки, що відпадає потреба в парашутах (Space Forge провела випробування на висоті до 17 кілометрів). У такий спосіб переміщення важливих вантажів між Землею та космосом суттєво здешевиться.



Восьмикутний тепловий екран під час входження в атмосферу Землі / Зображення ESA, Space Forge

Заголовок на домашній сторінці Space Forge стверджує, що "наступна промислова революція відбувається не на Землі". Це натяк на грандіозні плани, адже зараз кілька компаній змагаються за створення комерційних космічних станцій на низькій навколоземній орбіті. До того ж багаторазове обладнання, здатне дешево і регулярно повертати щось із космосу на Землю, буде мати відчутний попит.

До слова, у 2022 році у NASA випробували подібну концепцію теплового екрана з назвою LOFTID (Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator – льотні випробування надувного сповільнювача на низькій навколоземній орбіті). З його допомогою космічне агенство США планує спускати апарати на Марс.