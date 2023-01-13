З їхньою допомогою ти зможеш зрозуміти, чи пора вам з'їжджатися. Не виключено, що такий вчинок може стати серйозною помилкою. Як би не було, варто окреслити певні особисті кордони. Якщо не зробити це вчасно, то дуже висока ймовірність, що ви не протягнете удвох надто довго у закритому приміщенні.

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6 особистих кордонів, які треба вибудувати

Спільне життя інколи – найкращий тест на сумісність для стосунків, і це додає більше тиску, ніж це могло існувати раніше,

– пояснює Елісон Коен, приватний психотерапевт із Нью-Йорка.

За її словами, кордони – надійний спосіб переконатися, що обидві сторони задовольняють свої потреби. Натомість їхня відсутність може призвести до образ, гніву та навіть депресії.

1. Як поводитися з грішми

Дейдре Вайт, ліцензований шлюбний і сімейний терапевт, наполегливо рекомендує обговорити, як вам обом комфортно керувати грішми, коли ви почнете жити разом. Поговоріть про свої очікування щодо цього. Як сплачуватиметься оренда чи іпотека, рахунки за комунальні послуги. Хто купуватиме продукти тощо. Усе це дуже важливо.



Вам слід визначити, як ви керуватимете грішми / Фото Drazen Zigic

2. Суперечливі розклади сну

Це не кінець світу, якщо твоя партнерка сова, а ти – жайворонок. Однак Коен каже, що вкрай важливо поважати звички спати один одного.

Ти рано прокидаєшся та любиш рано лягати спати? Тоді слід обговорити, наскільки гучно можна буде вмикати телевізор. Чи є певні години, коли бажано мінімізувати сторонні звуки в оселі. Якщо цього не обговорити, то хтось з вас обох, якщо не кожен, матиме проблеми зі сном.

3. Соціальне життя

Будувати плани з друзями, родиною чи колегами стає дещо складніше, коли починаєте жити удвох з партнеркою. Бувають випадки, коли тобі захочеться піти з друзями на пиво або ж зайнятися своїми справами. І це цілком нормально.

Ви можете час від часу гуляти разом, але спільне життя не означає, що куди один із вас йде, інший йде за ним – або що одна людина покладається на іншу, щоб щось робити у вільний час,

– каже Сюзанна Вайт, коуч із кохання та сертифікований секс-педагог.



Ви повинні поважати соціальне життя один одного / Фото marymarkevich

4. Особистий простір

Деяким людям – особливо інтровертам – потрібно більше часу, ніж іншим, щоб відновити сили. Якщо це ти, Вайт каже, що твоя партнерка повинна поважати твій простір.

Коли ви обговорюватимете це, то варто бути якомога конкретнішими. Наприклад, тобі потрібно щовечора приділяти годину собі, щоб бути ефективнішим і продуктивнішим. Або ж за твоє робоче місце не може сідати ніхто, крім тебе. Якось так.

5. Секс

Усім парам, мабуть, потрібно більше говорити про секс. Зокрема обговоріть, що вам подобається, коли вам подобається займатися сексом, в яких місцях, а де – ні. Усе це потребує обговорення. Якщо ви не соромитиметеся комунікувати, то зможете отримувати максимум задоволення від цього приємного заняття.

Коли пари починають жити разом, сексуальна динаміка може змінитися. Кожен партнер повинен знати про свої очікування щодо частоти, сексуальних коментарів і дотиків,

– каже Вайт.



Обговорюйте секс, щоб він не зник з часом / Фото Drazen Zigic

6 Домашні справи

Коли ти і твоя партнерка жили окремо, у вас, можливо, були дуже різні уявлення про те, що прийнятно з точки зору чистоти й охайності. Можливо, хтось з вас прагне до стерильної чистоти, а комусь вона просто не властива. Тож важливо буде цей момент обговорити. В інакшому випадку навіть брудна чашка може стати причиною грандіозного скандалу. Воно вам треба?

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Щойно ви зможете визначити ці кордони, спільне життя не приноситиме вам страждання. Навпаки, ви матимете можливість насолоджуватися один одним. Вивчати один одного. І це саме те, що має бути у здорових і щасливих стосунках. Особливо, коли ви почали жити разом.