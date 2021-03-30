На этот раз мы здесь собрались, чтобы прокачать твои сексуальные умения. К твоему вниманию крутые секс-позы, о которых ты однозначно не слышал. С их помощью ты сможешь разнообразить свою интимную жизнь. Айда пробовать уже этой ночью.

Эти секс-позы помогут не только добавить определенной пикантности вашим интимным отношениям. Ты еще и будешь иметь возможность получить еще больше удовольствия от этого приятного процесса. Поэтому попробуй добавить их к своему сексуальному распорядку.

Это интересно 5 техник Камасутры, которые позволяют получить больше удовольствия от секса в миссионерской позе

1. Спокойный бал

Для этой позы ты должен сесть на пол. Желательно его чем-то постелить, чтобы не замерзнуть во время занятия сексом. Твоей же партнерше нужно сесть на тебе спиной к лицу. Затем она должна немного отклониться вперед и держаться за твои ступни. После этого партнерша может спокойно и уверенно скользить вперед и назад, покачиваясь.



Поза спокойный бал подходит для медленного секса / Иллюстрация Thomas Jussenhofen-Holz

Твоя же задача – крепко держать ее бедра, ласкать клитор, грудь, целовать шею.

Эта секс-позиция не подходит для резких движений. Ваш секс должен быть плавным и размеренным. Лучше растягивать удовольствие, наслаждаясь друг другом сполна. Не зря же позиция называется спокойный бал.

2. Венская устрица

В этой модификации миссионерской позы партнерша скрещивает ноги за твоей головой. И не нужно никаких сложностей. Эта позиция особенно понравится тебе, ведь она предполагает глубокое проникновение. Также ты можешь поддерживать зрительный контакт со своей возлюбленной, а также целовать ее.



Венская устрица – модификация миссионерской позиции / Иллюстрация Thomas Jussenhofen-Holz

В этом положении легко добраться до точки G. Но нужно помнить о том, что она не является физически простой, поэтому не все смогут долго в ней продержаться.

Мы рекомендуем начать секс-марафон с этой позиции, а затем уже перейти, например, на обычную миссионерскую. Это позволит не только продлить получения удовольствия, но и даст возможность немного передохнуть.

Поэтому можешь попробовать эти секс-позы ночью. Экспериментируй, пробуй что-то новое, а также не забывай о том, что в сексе не должно быть однообразия.