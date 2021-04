Каждый сторонник бега – немного сумасшедший. Робби Беленджер – не исключение. Он сделал, казалось бы, невозможное в 2019 году, когда пробег 3175 миль Соединенными Штатами за 75 дней. Но недавно он пробежал 160 километров Центральным парком за почти 18 часов.

Совсем недавно ультрамарафон объединился с серией Ten Thousand and the Feats of Strength, планируя свое следующее спортивное начинания. Говорится об установлении нового мирового рекорда в соревновании Central Park Loop Challenge. И Робби Беленджеру это удалось!

Это известное соревнование среди бегунов на длинные дистанции. Его задача состоит в том, чтобы пробежать как можно больше кругов 10-километровой трассой парка в его часы работы с 6:05 по 00:55. Предыдущий рекорд – 11 кругов по парку, 108 километров, пройден за 14 часов. Цель Беленджера заключалась в том, чтобы превзойти этот показатель. Он хотел пробежать 17 кругов, более 160 километров – за 18 часов и 50 минут, пока парк открыт.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Для достижения своих достижений Беленджер точно отслеживал свой темп. Это необходимо, чтобы не устать раньше времени и не остановиться на пути к достижению цели. Он регулярно тренировался, пробегая более 16 километров в течение 50 дней перед попыткой справиться с этим ультрамарафоном.

"Я точно нервничал, как и любой другой человек, зная, что собираюсь поставить себя в довольно рискованное положение в последующие 18 с половиной часа", – подчеркнул он.

Он добавил, что безумно переживает, ведь боится, что что-то обязательно произойдет. На бумаге этот ультрамарафон кажется реалистичным, но во время выполнения что-то может пойти не так.

Смотри, как Беленджер пробег 160 километров Центральным парком:

В результате Беленджер пробег 16 кругов (160 километров) за 18:07:44 и средним темпом 10:59. Кроме того, он побил предыдущий рекорд более чем на 48 километров, а еще побил свой предыдущий лучший результат в беге на 160 километров.

"Разговоры с людьми во время бега дали мне много топлива. Через COVID-19 я был более общительным за эти 18 с половиной часов, чем за целый год", – добавил он.

Беленджер добавил, что причина, по которой он продолжает испытывать свое тело, состоит в том, чтобы напомнить себе: что, хотя жизнь часто полна трудностей, можно – и часто необходимо – преодолеть их.

Конечно же, пример Беленджера не значит что нужно завтра же устроить себе ультрамарафон в соседнем парке. Хотя, если задаться целью пробежать его в Центральном парке, то мы только ЗА!