На жаль, в історії людства навряд чи знайдеться бодай хвилинка, вільна від війни. Але війна – це не тільки бої, вона має й зворотній, побутовий бік. Подекуди не менш страшний.

Сьогодні Men 24 розповість кілька історій про те, про що не заведено було говорити – борделі в армії Третього Рейху. Адже вони були – навіть попри те, що офіційно гітлерівська влада боролася з проституцією.

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Проституція у вермахті: моторошні факти – 1

Постригти, випрасувати одяг, приготувати їсти – все це потрібно було і солдатові під час Другої світової війни. Навіть солдатові армії, яка стала найненависнішою в історії – гітлерівського вермахту.

Але не тільки це входило до переліку послуг сфери обслуговування німецької армії. Командування відчувало себе зобов'язаним подбати про задоволення й статевих потреб солдатів і офіцерів.



Гітлерівська армія мала багату сферу обслуговування, серед якого було й інтимне / Фото pinterest

"Борделі не встигають за армією"

У щоденнику німецького генерала Франца Гальдера є такий запис, начебто зроблений в один із днів липня 1941. Тоді гітлерівці швидко наступали на територію СРСР, і Гальдер скаржився сам собі, що "борделі не встигають за армією".

Чи воно так було саме у випадку Гальдера – достеменно не відомо, але те, що пересувні публічні доми не встигали за військовими частинами під час бліцкригу – встановлений факт.

Керівництво вермахту організовувало не тільки пересувні, а й стаціонарні заклади інтимного обслуговування – і на окупованих територіях, і в тилу. Приписували їх зазвичай до госпіталів та санаторіїв.



Дослідники вважають, що це фото публічного будинку німців у Рівному / Фото pinterest

"Справа державної ваги"

Запровадження борделів у вермахті командування вважало справою державного значення. І тут мовилося не тільки про те, аби солдати були задоволеними, чи про підняття бойового духу (хоча і про це теж).

Першочергово мовилося про здоров'я. Є дані, що у німецькій армії під час Другої світової тільки від сифілісу страждав чи не кожен десятий. Щоб бодай зменшити загрозу венеричних захворювань, борделі в армії й створили.

На початках у таких закладах працювали тільки дівчата з "арійської раси". Їх вважали державними службовцями, платили їм зарплату, надавали кваліфіковану медичну допомогу, різні пільги. Добровольців на цю роботу вистачало.



Спершу до німецьких військових борделів брали тільки "арійок" / Фото pinterest

Потім все змінилося – коли німців почали гнати до Берліну. Ні, борделі не зникли. Просто до них почали брати усіх охочих.

Право пілотної ночі

Пілотам літаків у арміях всіх країн часто давали пільги – наприклад, якісніше харчування. Пілоти люфтваффе (повітряних сил Гітлера) мали додаткову преференцію – інтимні послуги найвищого рівня.

До льотчиків та загалом офіцерів жінок добирали за суворими вимогами: не нижчих за 1,75 метра, з типовою "арійською" зовнішністю (світле волосся, правильні форми) і хорошими манерами.

Так і виходило, що у борделях люфтваффе на 20 клієнтів була 1 дівчина, а в, наприклад, піхоті – 1 на 100. Пілоти могли відвідувати борделі часто і сидіти там довго, піхотинець же отримував 5 талончиків на місяць, кожен – на 1 годину.



Для офіцерів та пілотів люфтваффе інтимні послуги організовували на найвищому рівні / Фото pinterest

Про "дивізію втіхи" та німецький порядок – читай у наступному матеріалі.

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