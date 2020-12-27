У XVIII столітті британські чоловіки (та й не тільки британські, і не лише чоловіки) полюбляли виписувати один цікавий альманах. Називався він "Гаррісівський список Ковент-Гарденскіх леді". Чому видання із такою нудною назвою стало популярним? Річ у тім, що це був альманах лондонських повій.

Назва "Гаррісівський" походить від імені головного сутенера Ковент-Гардена, а Ковент-Гарден – це район у Вест-Енді Лондона, де зосереджені найбільші театри й розважальні заклади. В альманасі ж, як зауважив Men 24, автор писав не тільки імена повій, їхні послуги та ціни на них, а й з яскравим гумором описував деякі особливості дівчат – немов із власного досвіду.

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Автором цим був ірландський драматург та актор (кажуть, що й невдаха, адже прославився тільки посмертно) Семюель Деррік. У 1757 році він майже розорився, поїхав із рідного Дубліна до Лондона. І саме там він 30 років займався тим, що видавав "Гаррісівський список Ковент-Гарденських леді".



Один із випусків "Гаррісівського списку Ковент-Гарденських леді" / Фото deviantart

Яскраві цитати з альманаху "Гаррісівський список Ковент-Гарденських леді"

Перш ніж читати, зверни увагу: у тексті чимало висловлювань, які можуть видаватися образливими. Однак вони є тільки цитатами з "жовтої преси" трьохсотрічної давнини. Тож не варто сприймати їх на серце, адже, погодься, навіть нині у виданнях такого гатунку формулювання часто не надто інтелігентні.

Бетсі Майлз, Олд-стріт, Клеркенвелл

По всіх усюдах славиться вона передусім неймовірного розміру грудьми. З якими вона, до слова, вправна настільки, наскільки й з іншими своїми кінцівками – на радість любителям задоволень певного штибу.

Приймає вона охоче, причому як спереду, так і ззаду. Ба більше, підходу ззаду вона не те що не перешкоджає – навпаки, за її ж словами, вважає таку розвагу однією з найприємніших.

Щоправда, попит на неї великий тільки у марнотратників з-за кордону. Бо вхід крізь головні двері має стерпну ціну, а от за дозвіл зайти з чорного ходу доведеться викласти не менше 2 фунтів.



Лондонські леді вражали красою чоловіків на будь-який гаманець / Фото deviantart

Панянка Лоурі-с, Черч-стріт, Сохо

Дівиця ця вкрай жвава, темноволоса, чорноока, має непогані зуби, ніс з горбинкою і свіжий рум'янець. Зросту вона невеликого, а погляд має якнайбільш розбещений – попри те, що юдейка.

Як відомо, релігія юдеїв не дозволяє їм їсти свинину чи розділяти задоволення з християнами. Та чи саме ця леді сувора у дотриманні своєї віри, сказати ми не можемо. Однак нам достеменно відомо, що вона не має нічого проти стосунків із християнами. І навіть у Шабат готова відчиняти двері своєї синагоги.

Ходять чутки, що заради християнина, який надасть їй глибокі внутрішні докази своєї віри, вона може схилятися й перед новою релігією.



Деякі панянки у Лондоні ходили по дуже тонкому льоді, але зате як красиво! / Фото deviantart

Саллі Робінсон, Мейден-Лейн

Ця дівиця висока й дебела, та на обличчя досить приємна, і манери знає. Але диявольське користолюбство затьмарює усі її привабливі сторони.

Походження цієї дівиці, до слова, досить темне. Та нам достеменно відомо, що вона торгувала сосисками на вулицях, поки нарешті не вторгувала своє дівоцтво за 30 гіней.

Правда, з цієї суми дісталися їй аж 5 шилінгів, бо решту забрала пані Коул, яка покупця на дівоцтво й знайшла. Свої ж шилінги Саллі витратила на лікування поганої хвороби, яку від покупця невинності й надбала.

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Панянка Годф-й, Верхня Ньюмен-стріт

Манери у цієї панянки – як у справжнього боцмана. Вона горлата, й голос має гучніш за громовицю. Та загалом дівиця вона приємна, жвавої вдачі, дуже любить танцювати.

Волосся й очі у неї темні, тілом чудова, а в ліжку на диво сумирна. Хоч і від бренді не відмовиться, і не проти полаятися, й іноді – застосувати кулаки.

Вважаємо, що ця панянка може створити щастя для будь-якого армійського офіцера, адже позбавить його необхідності віддавати команди.



Навіть якщо леді горлата і надміру лається, вона не залишиться без залицяльників / Фото deviantart

Пані Бе-д, Солсбері-стріт, Стренд

Джентльмен, який захоче взяти пані на утримання, часто не так захоплений її чарами, як модою на такі дивацтва. Та в цьому саме випадку чари пані цілком достеменно ні до чого, бо похизуватися вона нічим особливо не може.

Зросту вона гренадерського, має вставне око, ніс у неї занадто плоский. Зате посмішка хороша, та й сміється вона досить часто.

Ми не знаємо, чи вона свою прихильність міняє на гроші, чи нею керує тільки любов, проте ж нам достеменно відомо, що не одному К.Х. випало щастя ділити з нею хтиві втіхи, в яких вона велика майстриня.