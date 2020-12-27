Як рекламували повій 300 років тому: яскраві описи "лондонських леді" – частина 1
У XVIII столітті британські чоловіки (та й не тільки британські, і не лише чоловіки) полюбляли виписувати один цікавий альманах. Називався він "Гаррісівський список Ковент-Гарденскіх леді". Чому видання із такою нудною назвою стало популярним? Річ у тім, що це був альманах лондонських повій.
Назва "Гаррісівський" походить від імені головного сутенера Ковент-Гардена, а Ковент-Гарден – це район у Вест-Енді Лондона, де зосереджені найбільші театри й розважальні заклади. В альманасі ж, як зауважив Men 24, автор писав не тільки імена повій, їхні послуги та ціни на них, а й з яскравим гумором описував деякі особливості дівчат – немов із власного досвіду.
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Автором цим був ірландський драматург та актор (кажуть, що й невдаха, адже прославився тільки посмертно) Семюель Деррік. У 1757 році він майже розорився, поїхав із рідного Дубліна до Лондона. І саме там він 30 років займався тим, що видавав "Гаррісівський список Ковент-Гарденських леді".
Один із випусків "Гаррісівського списку Ковент-Гарденських леді" / Фото deviantart
Яскраві цитати з альманаху "Гаррісівський список Ковент-Гарденських леді"
Перш ніж читати, зверни увагу: у тексті чимало висловлювань, які можуть видаватися образливими. Однак вони є тільки цитатами з "жовтої преси" трьохсотрічної давнини. Тож не варто сприймати їх на серце, адже, погодься, навіть нині у виданнях такого гатунку формулювання часто не надто інтелігентні.
Бетсі Майлз, Олд-стріт, Клеркенвелл
По всіх усюдах славиться вона передусім неймовірного розміру грудьми. З якими вона, до слова, вправна настільки, наскільки й з іншими своїми кінцівками – на радість любителям задоволень певного штибу.
- Приймає вона охоче, причому як спереду, так і ззаду. Ба більше, підходу ззаду вона не те що не перешкоджає – навпаки, за її ж словами, вважає таку розвагу однією з найприємніших.
Щоправда, попит на неї великий тільки у марнотратників з-за кордону. Бо вхід крізь головні двері має стерпну ціну, а от за дозвіл зайти з чорного ходу доведеться викласти не менше 2 фунтів.
Лондонські леді вражали красою чоловіків на будь-який гаманець / Фото deviantart
Панянка Лоурі-с, Черч-стріт, Сохо
Дівиця ця вкрай жвава, темноволоса, чорноока, має непогані зуби, ніс з горбинкою і свіжий рум'янець. Зросту вона невеликого, а погляд має якнайбільш розбещений – попри те, що юдейка.
- Як відомо, релігія юдеїв не дозволяє їм їсти свинину чи розділяти задоволення з християнами. Та чи саме ця леді сувора у дотриманні своєї віри, сказати ми не можемо. Однак нам достеменно відомо, що вона не має нічого проти стосунків із християнами. І навіть у Шабат готова відчиняти двері своєї синагоги.
Ходять чутки, що заради християнина, який надасть їй глибокі внутрішні докази своєї віри, вона може схилятися й перед новою релігією.
Деякі панянки у Лондоні ходили по дуже тонкому льоді, але зате як красиво! / Фото deviantart
Саллі Робінсон, Мейден-Лейн
Ця дівиця висока й дебела, та на обличчя досить приємна, і манери знає. Але диявольське користолюбство затьмарює усі її привабливі сторони.
- Походження цієї дівиці, до слова, досить темне. Та нам достеменно відомо, що вона торгувала сосисками на вулицях, поки нарешті не вторгувала своє дівоцтво за 30 гіней.
Правда, з цієї суми дісталися їй аж 5 шилінгів, бо решту забрала пані Коул, яка покупця на дівоцтво й знайшла. Свої ж шилінги Саллі витратила на лікування поганої хвороби, яку від покупця невинності й надбала.
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Панянка Годф-й, Верхня Ньюмен-стріт
Манери у цієї панянки – як у справжнього боцмана. Вона горлата, й голос має гучніш за громовицю. Та загалом дівиця вона приємна, жвавої вдачі, дуже любить танцювати.
- Волосся й очі у неї темні, тілом чудова, а в ліжку на диво сумирна. Хоч і від бренді не відмовиться, і не проти полаятися, й іноді – застосувати кулаки.
Вважаємо, що ця панянка може створити щастя для будь-якого армійського офіцера, адже позбавить його необхідності віддавати команди.
Навіть якщо леді горлата і надміру лається, вона не залишиться без залицяльників / Фото deviantart
Пані Бе-д, Солсбері-стріт, Стренд
Джентльмен, який захоче взяти пані на утримання, часто не так захоплений її чарами, як модою на такі дивацтва. Та в цьому саме випадку чари пані цілком достеменно ні до чого, бо похизуватися вона нічим особливо не може.
- Зросту вона гренадерського, має вставне око, ніс у неї занадто плоский. Зате посмішка хороша, та й сміється вона досить часто.
Ми не знаємо, чи вона свою прихильність міняє на гроші, чи нею керує тільки любов, проте ж нам достеменно відомо, що не одному К.Х. випало щастя ділити з нею хтиві втіхи, в яких вона велика майстриня.
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