К сожалению, в истории человечества вряд ли найдется хотя бы минутка, свободная от войны. Но война – это не только бои, она имеет и обратную, бытовую сторону. Порой не менее страшную.

Сегодня Men 24 расскажет несколько историй о том, о чем не принято было говорить – борделях в армии Третьего Рейха. Ведь они были – даже несмотря на то, что официально гитлеровская власть боролась с проституцией.

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Проституция в вермахте: жуткие факты – 1

Постричь, погладить одежду, приготовить еду – все это нужно было и солдату во время Второй мировой войны. Даже солдату армии, которая стала самой ненавистной в истории – гитлеровского вермахта.

Но не только это входило в перечень услуг сферы обслуживания немецкой армии. Командование чувствовало себя обязанным позаботиться об удовлетворении и половых потребностей солдат и офицеров.



В гитлеровской армии бы ла богатая сфера обслуживания, включая интимные услуги / Фото pinterest

"Бордели не успевают за армией"

В дневнике немецкого генерала Франца Гальдера есть такая запись, якобы сделанная в один из дней июля 1941. Тогда гитлеровцы быстро наступали на территорию СССР, и Гальдер жаловался сам себе, что "бордели не успевают за армией".

Так ли оно было именно в случае Гальдера – точно не известно, но то, что передвижные публичные дома не успевали за воинскими частями во время блицкрига – установленный факт.

Руководство вермахта организовывало не только передвижные, но и стационарные учреждения интимного обслуживания – и на оккупированных территориях, и в тылу. Приписывали их обычно к госпиталям и санаториям.



Исследователи считают, что это фото публичного дома немцев в городе Ровно / Фото pinterest

"Дело государственной важности"

Введение борделей в вермахте командование считало делом государственного значения. И здесь речь не только о том, чтобы солдаты были довольны, или о поднятии боевого духа (хотя и об этом тоже).

В первую очередь речь о здоровье. Есть данные, что в немецкой армии во время Второй мировой только от сифилиса страдал чуть ли не каждый десятый. Чтобы хотя бы уменьшить угрозу венерических заболеваний, бордели в армии и создали.

В начале в таких заведениях работали только девушки из "арийской расы". Их считали государственными служащими, платили им зарплату, оказывали квалифицированную медицинскую помощь, давали различные льготы. Добровольцев на эту работу хватало.



Сначала в немецкие военные бордели брали только "ариек" / Фото pinterest

Затем все изменилось – когда немцев начали гнать к Берлину. Нет, бордели не исчезли. Просто в них стали принимать всех желающих.

Право пилотной ночи

Пилотам самолетов в армиях всех стран часто давали льготы – например, более качественное питание. Пилоты люфтваффе (воздушные силы Гитлера) имели дополнительную преференцию – интимные услуги самого высокого уровня.

Для летчиков и вообще офицеров женщин выбирали по строгим требованиям: не ниже 1,75 метра, с типичной "арийской" внешностью (светлые волосы, правильные формы) и хорошими манерами.

Так и получалось, что в борделях люфтваффе на 20 клиентов была 1 девушка, а в, например, пехоте – 1 на 100. Пилоты могли посещать бордели часто и сидеть там долго, пехотинец же получал 5 талончиков в месяц, каждый – на 1 час.



Для офицеров и пилотов люфтваффе интимные услуги организовывали на высшем уровне / Фото pinterest

О "дивизии радости" и немецком порядке – читай в следующем материале.