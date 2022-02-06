Зараз красуня відпочиває в Арабських Еміратах. Тож не дивно, що в її інстаграмі з'явилося фото у купальнику. І воно не на жарт розбурхало не лише користувачів мережі, а й нашу редакцію.

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"Жити. Тут. Зараз. Кайф", – написала вона під публікацією.

І ми не будемо сперечатися з Джесікою. Лови задоволення від того, що відбувається у твоєму житті. А ми поки почитаємо коментарі, які залишили її підписники під світлиною:

"Тримайте поряд 10 охоронців, бо нашу Джесіку вкрадуть араби";

"Мабуть, Міша кусає лікті, яку красуню і розумницю втратив";

"Вау, як гарно";

"Дуже красиві і фігура, і купальник";

"Ти шикарна";

"Дайте мені льоду, будь ласка";

"Це справжня пожежа".



Джесіка Чегі розбурхала мережу гарячим фото з відпочинку / Фото з інстаграму Чегі

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Джесіка Чегі – одна з тих небагатьох красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тебе ми буквально закликаємо долучитися до її армії прихильників. Це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими фото нашої героїні.