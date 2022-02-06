Сейчас красавица отдыхает в Арабских Эмиратах. Неудивительно, что в ее инстаграме появилось фото в купальнике. И оно не на шутку взбудоражило не только пользователей сети, но и нашу редакцию.
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"Жить. Здесь. Сейчас. Кайф", – написала она под публикацией.
И мы не будем спорить с Джессикой. Лови удовольствие от того, что происходит в твоей жизни. А мы пока почитаем комментарии, которые оставили подписчики под фотографией:
- "Держите возле себя 10 охранников, потому что нашу Джессику украдут арабы";
- "Видимо, Миша кусает локти, какую красавицу и умницу потерял";
- "Вау, как хорошо";
- "Очень красивы и фигура, и купальник";
- "Ты шикарна";
- "Дайте мне льда, пожалуйста";
- "Это настоящий пожар".
Джессика Чеги взбудоражила сеть горячим фото с отдыха / Фото с инстаграма Чеги
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Джессика Чеги – одна из тех немногих красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Тебя мы буквально призываем приобщиться к ее армии поклонников. Это позволит тебе одним из первых любоваться горячими фотографиями нашей героини.