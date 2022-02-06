Сейчас красавица отдыхает в Арабских Эмиратах. Неудивительно, что в ее инстаграме появилось фото в купальнике. И оно не на шутку взбудоражило не только пользователей сети, но и нашу редакцию.

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"Жить. Здесь. Сейчас. Кайф", – написала она под публикацией.

И мы не будем спорить с Джессикой. Лови удовольствие от того, что происходит в твоей жизни. А мы пока почитаем комментарии, которые оставили подписчики под фотографией:

"Держите возле себя 10 охранников, потому что нашу Джессику украдут арабы";

"Видимо, Миша кусает локти, какую красавицу и умницу потерял";

"Вау, как хорошо";

"Очень красивы и фигура, и купальник";

"Ты шикарна";

"Дайте мне льда, пожалуйста";

"Это настоящий пожар".



Джессика Чеги взбудоражила сеть горячим фото с отдыха / Фото с инстаграма Чеги

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