Вчені знайшли у космосі за межами Сонячної системи тисячі планет. Власне, вже майже 5000.

Але жодної – схожої на Землю. Звісно, це ще не привід робити однозначний висновок, але поки так видається, що наша рідна планета – унікальна.

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Чому Земля – унікальна

Розміри та розташування

Сонце має 11-річний цикл активності, а проте не заважає Землі навіть на її піку.

Якщо врахувати, що більшість інших зірок – червоні карлики, відомі значними спалахами радіації, то стає очевидним, що Земля розташована в особливо, скажімо так, комфортному районі.

Відстань від Сонця теж доволі безпечна.

Земля обертається на орбіті у середньому на відстані 149 мільйонів 597 тисяч 870 кілометрів.

Що важливо:

Це поєднання активності Сонця та відстані до нього дозволяє Землі утримувати рідку воду на своїй поверхні.

А розміри Землі у поєднанні з іншими факторами дають їй змогу утримувати нашу безцінну атмосферу.



Наша Земля унікальна не тільки розташуванням, а й добросусідством / Фото NASA

Хороші сусіди – Місяць та Юпітер

Землю, якою вона є, визначало окрім іншого і її партнерство з Місяцем – природнім супутником, доволі великим у порівнянні зі Землею.

Що найважливіше:

Місяць стабілізує обертання нашої планети, запобігаючи різким переміщенням полюсів (що могло б викликати масові зміни клімату).

І Місяць формує умови на поверхні Землі, створюючи океанські припливи.

Важливим, хоча й не на перший погляд – через велику відстань до нього, є Юпітер.

Він має величезну масу, а отже – діє як свого роду небесний порохотяг (збирає сміття, яке захаращує Сонячну систему – космічне каміння, які могло б долетіти до Землі та помітно змінити її поверхню).

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.