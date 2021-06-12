Паризьке метро складається з 16 з'єднаних ліній. А сама транспортна система, побудована у стилі ар-нуво, вважається візитівкою столиці Франції. Від Шатле до Республіки, від Сен-Лазара до Порт-де-Сан-Уан – ось як виглядала подорож паризьким метро у 1950-х роках.

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Карта метро 1950 року істотно відрізнялася від сьогоднішньої

Раніше були карти, які підсвічували. Це мало допомогти пасажирам не загубитися та зорієнтуватися. На той момент, коли система метро Парижа потрапила до рук RATP, вона налічувала понад 33 тисячі співробітників, 2717 вагонів, 166 кілометрів і 270 станцій, що обслуговуються 14 лініями.

До появи квитків з магнітною смугою співробітники використовували діроколи

Співробітники раніше робили діри у паперових квитках. Це потрібно було, щоб пасажир не міг двічі їхати за допомогою одного і того ж проїзного документу. Цікаво, що спочатку це робили самі пасажири, а потім уже цим займалися співробітники метро. А вже у 1973 році ввели турнікети зі зчитувачами магнітних смуг.

Доступ до станцій наразі значно кращий, ніж 70 років тому

Наразі система мережі налічує понад 200 ліфтів і близько 900 ескалаторів. У 1949 році на платформи можна було піднятися сходами, ескалаторами та ліфтами. Але їхня кількість була суттєво скромнішою, ніж зараз.

Паперові квитки скоро повністю зникнуть, адже вхід стане безконтактним

Раніше пасажири платили 15 фунтів за проїзд в одну сторону. Цікаво, що поява першого паперового квитка на метро співпала з відкриттям першої лінії метро 19 липня 1900 року. До слова, 15 фунтів – вартість поїздки другим класом. А от за перший потрібно було викладати 25 фунтів або 20 за поїздку туди і назад. Влада Парижа запевняє, що паперові квитки повністю зникнуть у 2024 році.

У мережі метро приблизно 10 станцій-привидів

10 "примарних" станцій закрили або узагалі ніколи не використовували. З роками різні станції перейменовували. Льєж, наприклад, спочатку називався Берліном до 1914 року. Ця зміна відбулася незадовго до початку Першої світової війни у результаті зростання напруженості у відносинах з Німеччиною. А от Жорес спочатку називався Rue d'Allemagne ("Дорога Німеччини"), але і його назву змінили з тієї ж причини.

У метро завжди було мистецтво та реклама

Деякі станції були обладнані прикрашеними вітринами. Модернізація мережі також супроводжувалася нанесенням металевих покриттів на арки на всіх станціях.

Вагони 50-х років були першого та другого класу

Між 1908 та 1938 роками вагони ділили на два класи. У 50-х роках у вагонах першого класу були вішалки для капелюхів, дерев'яні сидіння та сидіння з м'якою оббивкою. Повністю вагони першого класу зникли з паризького метро у 1999 році.

Вагони поїзда Sprague-Thomson використовували для перевезення парижан містом

Остання поїздка Sprague-Thomson відбулася у 1983 році на 9-й лінії. Самі ж вагони мережі перевезли цілих 3 покоління парижан. Що стосується розбудови метро, то у 50-х роках почалися випробування з оснащення ліній новими та покращеними вагонами.

Уся мережа перевозила 2,1 мільярда пасажирів на рік

Коли RAPT почав керувати метро, уся мережа перевозила 2,1 мільярда пасажирів щорічно. Сьогодні ж вона дозволяє пересуватися щодня 7,5 мільйона людей. Це приблизно 2,7 мільярда пасажирів на рік.

Паризьке метро отримало нові лінії RER

Мережа продовжувала розширюватися та покращуватися у 50-х роках. На цьому етапі мережі вже виповнилося 50 років, і RATP почала вивчати, як модернізувати та розширити її. Перші пропозиції про перетин лінії з заходу на схід – майбутнього RER A – висловили у 1956 році.

Усі фото: RATP

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Залишилося лише дочекатися, коли подорожі будуть не такими складними та доступнішими, щоб проїхатися у паризькому метро. Ти ж хочеш побачити, наскільки воно змінилося за останні 70 років.