Ми вирішили поцікавитися в українців, як вони ставляться до чоловіків, які роблять манікюр, педикюр чи інші процедури. Про все – у матеріалі 24 каналу.

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У різних областях України по-різному ставляться до чоловічої індустрії краси. У Києві таким мало кого здивуєш, там частими відвідувачами манікюрних салонів з гігієнічною метою є чоловіки за 30. А ось в інших містах позиція опитаних більш радикальна.

Чоловіки бояться бути красивими

Якщо жінки здебільшого схвалюють бажання чоловіків доглядати за нігтями, тілом чи волоссям, то самі чоловіки далеко не завжди "за" процедури краси. Усі пропозиції – від педикюру до уколів ботоксу – вважають "жіночими штучками".

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Водночас досить багато чоловіків не проти лише чистити нігті з гігієнічною метою або підмальовувати сивину. Кажуть, головне – щоб інші не нав'язували їм своєї позиції.

Згідно з опитуванням, більшість жінок приваблюють чоловіки з доглянутими, але не нафарбованими нігтями, з вищипаними бровами та депіляцією грудей. Наголошують, що кожен чоловік повинен хоча б мінімально доглядати за собою й мати охайний вигляд.

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